Rivian: verkoop elektrische SUV in Europa vanaf 2022

Door: BV

De Amerikaanse fabrikant van elektrische SUVs en pickups Rivian wil begin 2022 voertuigen beginnen leveren op het oude continent. Europeanen die zichzelf opgaven als geïnteresseerde koper hebben daarover een mail van het bedrijf ontvangen.

Wellicht alleen SUV

Later deze maand zou Rivian de eerste modellen aan klanten in de VS uitleveren. In november wil de jonge onderneming vervolgens de Canadese markt bedienen. Of zowel de R1T (de pickup) als de R1S (de SUV) naar Europa komen, is nog steeds niet duidelijk. Terwijl pickups razend populair blijven in de VS en Canada, is hun aandeel in Europa erg beperkt.

Twee modellen maken geen automerk. Rivian maakt er daarom een punt van om te benadrukken dat er zo snel mogelijk meer modellen aan het aanbod toegevoegd zullen worden. Die zullen kleiner en betaalbaarder zijn dan het huidige aanbod. Tegelijk is het merk zich ervan bewust dat ook een meer lokale productie nodig zal zijn. Het merk spreekt openlijk over productiefaciliteiten in Europa en China. “China en Europa zijn op termijn belangrijke markten”, zegt het merk nog.

Hoeveel gaat de Rivian R1S kosten?

Welk verdeelmodel Rivian in Europa zal hanteren is nog niet bekend. Ook de prijzen zijn nog niet wereldkundig gemaakt.