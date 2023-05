Dan toch: Lamborghini werkt aan compleet nieuwe V12

Door: BV

Lamborghini nam afscheid van de V12. De Aventador Ultimae kreeg nog een gelimiteerde reeks die 600 exemplaren telt, en dan is het gedaan met de twaalfcilinder. Die 600 stuks zijn allemaal de deur uit en nu is het duidelijk tijd om één en ander te preciseren: het is niet gedaan met ‘de V12’, maar het is gedaan met ‘deze V12’. De opvolger van de Aventador krijgt wél een V12, maar die zal helemaal nieuw zijn. Of de 600 klanten die de mogelijkheid aangrepen om één van die Ultimae’s te pakken te krijgen, die nuance amusant vinden, laat zich raden.

Atmosferisch, maar met elektrische bijstand

Waar je wel een kruis over kan trekken, is het feit dat de twaalfcilinder er alleen voor staat. Zien we vanaf nu nog een V12 bij Lamborghini, dan wordt die zonder twijfel gepaard aan elektrificatie. Met de opvallende en exclusieve Sian (foto boven) experimenteerde Lamborghini al met een hybride opstelling. Die diende wel als testcase, maar niet om de technologie te valideren.

De opvolger van de Aventador krijgt een compleet nieuwe atmosferische twaalfcilinder waaraan meer vermogen kan onttrokken worden. En topman Stephan Winkelman heeft nog meer details: hij krijgt ook een nieuwe accu, versnellingsbak en een structuur die intensief gebruik zal maken van lichtgewicht carbon. Wat de twaalcilinder dan weer niét krijgt: is een turbo.

Wanneer de Avantador-opvolger wordt gepresenteerd, is niet duidelijk.