Dit is de nieuwe Audi RS3 (Berline en Sportback) + prijs

Door: BV

Bliksemsnel en met een specifiek geluid. De nieuwe Audi RS roept zichzelf uit tot de overtreffende trap in het segment van de hete hatchbacks en sedans. Onder de kap zit immers nog altijd een 2,5l vijfcilindermotor, die nu is opgekitteld tot 400pk en 500Nm. Zelfs onder de opgepepte middenklassers is dat tegenwoordig een grote motor.

Zo snel is de nieuwe Audi RS3

Waar het natuurlijk allemaal om draait, zijn de cijfertjes. De RS3 zet een nieuwe vierwielaandrijving in om de honderdsprint af te kunnen werken in minder dan vier tellen. Welke koetswerkvorm je kiest, maakt niet uit. De drie digits worden realiteit in 3,8 seconden. Betaal je (flink) wat bij voor een Dynamic-pack dat onder meer keramische remmen omvat, dan wordt de begrenzer geherprogrammeerd van 250 naar 290km/u. Zonder begrenzer sleurt de vijfcilinder het model wellicht voorbij de 300km/u.

De ontstekingsvolgorde van de vijf-in-lijn (1-2-4-5-3) zorgt volgens Audi voor een onvergelijkbare sound die regelbare kleppen in de uitlaat (optioneel) nu graag verder in de verf zetten. Schakelen doet de RS3 altijd zelf met een zeventraps-DSG-automaat.

Nieuwe vierwielaandrijving met driftmodus

Vierwielaandrijving is geen nieuwigheid, maar deze vierwielaandrijving is dat wel. Dit is de eerste Audi die standaard over een koppelsplitter beschikt. Die vervangt het achterasdifferentieel en de meerschijvenkoppeling op de achteras van het vorige model. In de plaats daarvan gebruikt elk van de aandrijfassen een elektronisch gestuurde meerschijvenkoppeling. Zo wordt de juiste hoeveelheid koppel steeds optimaal over de achteras verdeeld. Onderstuur hoort tot het verleden te behoren en tegelijk zorgt het systeem ervoor dat de elektronica de volledige controle over het weggedrag bewaart. En ja, ook deze RS3 krijgt een driftmodus, die spectaculair is, maar wellicht niet al teveel deskundigheid van z’n bestuurder vergt. De spectaculairste versie krijgt voortaan zelfs semislickbanden.

Het design van de nieuwe Audi RS 3

Ook op vlak van design draait Audi de knop naar 11. Er is een contrasterend dak, er zijn specifieke bumpers, de spoorbreedte vooraan werd met 3,3cm aangedikt terwijl er achteraan 1cm bijkam, er zijn specifieke 19-duimers, kleuren die je alleen op de RS kan krijgen en natuurlijk werden de (namaak) luchtinlaten groter aan beide uiteinden van de auto. De diffuser werkt echt, belooft Audi, terwijl nog niet helemaal duidelijk is of de ventilatie-openingen achter de voorwielen functioneel zijn. De mistlichten kunnen bij het opstarten zelfs RS3 spellen. Daar is lang over nagedacht…

Aan de binnenzijde heb je recht op specifieke schermdesigns, sportmeubilair en een unieke aankleding waarin nogal wat Alcantara en rode contrastelementen werden gebruikt.

Audi RS 3 Sportback en RS 3 Berline: de prijs

De Audi RS 3 Sportback en RS 3 Berline zijn vanaf eind juli 2021 te bestellen in Europa. Eind oktober worden de nieuwe RS 3-modellen bij de verdelers verwacht. De basisprijs voor de RS 3 Sportback bedraagt 61.900 euro en die voor de RS 3 Berline 63.300 euro.