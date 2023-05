Cijfers: Lamborghini is nu een SUV-merk

Door: BV

Of je het nu leuk vindt of niet, Lamborghini sloeg de spijker op de kop door zich in het SUV-segment te wagen. De Lamborghini Urus heeft een nieuw productierecord gevestigd. Door de mijlpaal van 15.000 geproduceerde eenheden te bereiken op amper 3 jaar tijd, wordt het de populairste Lamborghini ooit.

Het duurde slechts drie jaar voordat deze all-terrain-stier dit recordaantal bereikte. Bovendien is het model van het huis van Sant'Agata Bologneses voor het tweede jaar op rij de best verkochte Lambo. Sinds de Urus in de catalogus staat, breekt het Italiaanse merk het ene verkoopsrecord na het andere.

Dit jaar al tekende het merk de beste semester in zijn geschiedenis op met 4.852 verkochte eenheden wereldwijd. De Urus is goed voor meer dan de helft van de omzet - 57,6% om precies te zijn. Goed voor 2.796 afgeleverde exemplaren.

Heiligschennis, maar hij verkoopt als zoete koek

Vorig jaar rondde de Urus de kaap van de 10.000 exemplaren, amper twee jaar nadat hij op de markt kwam. De Huracan had vier jaar nodig om die kaap te ronden. De Aventador ging pas na 9 jaar door de 10.000 eenheden.

De Urus die de eer had om het nummer 15.000 te dragen, is bedoeld voor een Britse klant, die heeft gekozen voor de speciale 'Graphite Capsule'-afwerking, die sinds september vorig jaar verkrijgbaar is. De carrosseriekleur is Grigio Keres Matt, met Verde Scandal-details, terwijl het interieur Nero Ade-elementen combineert met Verde Scandal-accenten.

Alle productie tot april 2022 is al verkocht

Aangezien de cijfers voor de eerste helft van 2021 6,6% hoger zijn dan die van de oogst van 2019 - een recordjaar tot nu toe met 8.205 verkochte voertuigen - stevent het merk alweer op een recordjaar af. Wellicht bouwt Lamborghini dit jaar alleen al 10.000 auto’s. Een uitzonderlijk aantal voor een nicheconstructeur. Lamborghini zegt dat z’n orderboeken voor de komende tien maanden al vol zitten, tot april 2022.

Van de meer dan 4.800 verkochte auto's in de eerste zes maanden van het jaar waren 2.796 exemplaren Urus, 1.532 Huracan en 524 van de stilaan pensioensgerechtigde Aventador.