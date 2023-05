Volkswagen Taigo: SUV-coupé voor instapklasse

Door: BV

Je kan moeilijk zeggen dat Volkswagen een nijpend gebrek aan SUVs of crossovers heeft. Van klein naar groot bestaat het gamma momenteel uit de T-Cross, T-Roc, Tiguan, Tiguan Allspace en Touareg, terwijl de koetswerkvorm in het segment van de EV’s vertegenwoordigd wordt door de ID.4. En toch is het volgens de Duitsers nog niet genoeg. De Zuid-Amerikaanse afdeling ontwikkelde de Nivus en die wordt nu als Taigo ook op de Europese markt losgelaten.

Eerste SUV-coupé in compacte segment

Volkswagen heeft naar eigen zeggen een primeur te pakken: de eerste SUV-coupé in het compacte segment. De auto is gebaseerd op de hetzelfde MQB A0-platform als de T-Cross, maar heeft specifieke proporties. Vanzelfsprekend heeft hij de kenmerkende aflopende daklijn. Maar hij is ook een forse 16cm langer en een tikkeltje breder dan de T-Cross terwijl de wielbasis nagenoeg gelijk is. Aan die aflopende daklijn offert de klant wel wat bagageruimte. In de T-Cross past 455 liter, in de Taigo blijft dat beperkt tot 438l.

Aan de binnenzijde doet VW de moeite om specifieke kleuren te voorzien, maar eigenlijk kijk je gewoon op het interieur van de VW Polo. Dat omvat een infotainmentsysteem dat gekoppeld is aan een standaard 6,5” en optioneel 8,5” groot aanraakgevoelig centraal scherm en ook een volledig digitale tellercluster.

Volkswagen Taigo: dit zijn de motoren

De motorkeuzes hebben allemaal iets gemeenschappelijk: ze lopen op benzine. Naar een diesel hoef je niet langer te vragen. De kleine 1-liter driecilinder is er in twee vermogensversies: met 95 of 110pk. Erboven past een 1.5l viercilinder met 150pk. Met de instapper mag je medelijden hebben want die moet het nog stellen met een handgeschakelde vijfbak. De 110pk-versie heeft minstens zes verzetten maar kan optioneel ook gekoppeld worden aan een zeventraps-DSG-automaat.

Nog geen prijs voor VW Taigo

De prijs van de Taigo is nog niet bekend. De marktintroductie volgt in het laatste kwartaal van dit jaar, maar de eerste exemplaren zullen pas begin 2022 aan klanten geleverd worden.