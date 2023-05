Aston Martin klimt uit dal dankzij DBX

Door: BV

Aston Martin heeft er een paar zware jaren opzitten, maar 2021 tekent zich voorlopig af als een jaar met positieve signalen. Dat blijkt uit de publicatie van de halfjaarresultaten van het merk.

Aston Martin wil rampjaar 2020 vergeten

Tijdens de eerste jaarhelft van 2021 leverde Aston Martin 2.901 voertuigen. Dat is zo maar eventjes 224 procent meer dan de 895 auto’s die het merk tijdens de eerste helft van 2020 - door corona een erg atypisch jaar - aan klanten wist uit te leveren.

Dit jaar genereerde Aston Martin al voor 274 miljoen pond aan verkopen. Dat cijfer ligt zelfs vijf keer hoger dan vorig jaar. Dat is niet voldoende om het merk uit de rode cijfers te hijsen, maar het zorgt wel voor een gevoelige reductie van de verliezen. Vorig jaar verloor het merk nog 117 miljoen pond, nu was dat nog 48 miljoen pond.

Aston Martin is vooral in z’n nopjes met de gestegen prijs van z’n producten. Voor een nieuwe auto bij het merk wordt nu gemiddeld 151.000 pond neergeteld. Dat is een kwart meer dan een jaar geleden.

Aston Martin DBX verkoopt als zoete koek

De Britten danken heel wat van het succes van het afgelopen halfjaar aan de lancering van een eerste crossover: de DBX. Van dat model werden dit jaar al ruim 1.500 auto’s uitgeleverd. Eén nieuwe Aston op twee is dus een SUV.