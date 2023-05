Duitse senior met WO II-tank in de kelder krijgt 250.000 euro boete

Door: BV

Een gepensioneerde Duitser van 84 jaar is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 14 maanden en een boete van zo maar eventjes 250.000 euro. Het proces sleepte aan sinds 2015. Toen vond de politie er bij een huiszoeking een Panther-tank uit de Tweede Wereldoorlog, naast nog een reeks ander wapentuig.

Duitse oorlogswapenwet

De Duitser die niet bij naam wordt genoemd, werd door authoriteiten in verband gebracht met gestolen Nazi-kunstwerken. Bij een huiszoeking kwam een hoop Nazi-memorabilia aan het licht, maar de man bleek ook over onder meer luchtafweergeschut, een torpedo en een tank te beschikken. De Duitse overheid tilde zwaar aan de ontdekkingen en besloot de man te vervolgen voor inbreuken op de Duitse oorlogswapenwet. Een deel van de wapens was tenminste gedeeltelijk ontmanteld, maar sommige waren nog steeds functioneel.

Sneeuwruimer van 45 ton

De tank zelf was enkele jaren voorheen nog gebruikt om sneeuw op het eigendom van de man te ruimen, zo verklaarden buren aan Associated Press. Op het ogenblik van de huiszoeking bevond die zich echter in de kelder van het gebouw en had hij geen rupsbanden, waardoor hij feitelijk onbruikbaar was. Het koste negen uur om de tank er weg te halen. Het ding is bijna 7 meter lang (zonder geschutskoepel), 3,40 meter breed en 3 meter hoog en heeft een gewicht van bijna 45 ton.

Naast de voorwaardelijke gevangenisstraf en de fikse boete, moet de man zijn tank of luchtafweergeschut verkopen of wegschenken. Naar verluidt heeft een Amerikaans museum reeds interesse getoond in de Panther-tank.

