Populairste Volkswagen van allemaal na 48 jaar uit productie

Door: BV

Volkswagen bouwt jaarlijks tussen 8 en 10 miljoen auto’s van verschillende modellen. Maar dat is niet het VW-product dat het meest wordt verkocht. Dat is onderdeel 199 398 500A. Het populairste VW-onderdeel - dat zelfs specifiek in de catalogus staat - is… een curryworst. Maar om milieu-overwegingen sneuvelt die straks ook.

Afgelopen jaar bouwde VW ondanks de coronacrisis net geen negen miljoen nieuwe auto’s. Van de curryworst werden nog eens 7 miljoen stuks gemaakt. Die dienen hoofdzakelijk voor consumptie in de kantines van VW, maar daar kan je ze ook mee naar huis nemen.

Worst is te slecht voor het klimaat

Van z’n auto’s wil VW je doen geloven dat ze steeds vriendelijker voor het milieu worden. Het bedrijf investeert miljarden in de productie van elektrische voertuigen. Bij dat nieuwe, milieu- en klimaatbewuste Volkswagen past geen curryworst meer. Daarom gaat het populaire VW-onderdeel na 48 jaar uit productie.

Volgens de Duitse motorgigant is er in z’n kantines steeds meer vraag naar vegetarische alternatieven. Bovendien is de productie van vlees erg milieubelastend. Daarom zal Volkswagen in Wolfsburg en een aantal andere locaties helemaal geen vleeshoudende maaltijden meer aanbieden. Vis komt wel af en toe nog op het menu. Of de curryworst van Volkswagen ook effectief veel vlees bevatte, is niet echt duidelijk.