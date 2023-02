Lamborghini gaat retro met exclusieve nieuwe Countach

Door: BV

De Lamborghini Countach is één van de groten. Een legende. De Miura zette Lamborghini op de kaart, maar de in 1974 gelanceerde Countach zorgde ervoor dat het merk daar bleef. En nu is hij terug. Op het Pebble Beach Concours d’Elegance in het exclusieve Monterey aan de Amerikaanse westkust, zal Lamborghini het nieuwe model met dezelfde naam voor het eerst tonen.

Sober, voor een Lamborghini

De Countach anno 2022 hult zich in een naar huidige Lamborghini-normen in een opvallend sober en discreet lijnenspel dat een hommage wil zijn aan het origineel. Recente speciale Lamborghini’s waren allemaal een stuk flamboyanter. Hier lijken de Italianen tegemoet te willen komen aan klanten die met heimwee terugdenken minder barok gelijnde sportwagens.

V12 met 800pk voor nieuwe Lamborghini Countach

Technische details lost het Italiaanse sportwagenmerk pas de komende dagen, maar toch zijn samen met de eerste foto’s al enkele cruciale details gelekt. De structuur wordt geleend bij de Murciélago. Zelf inmiddels klaar voor het aangekondigde pensioen. Onder de kap zit een V12, voorlopig zonder zichtbaar spoor van elektrische aandrijfhulp. Die eenheid wekt 800pk en zal steeds alle vier de wielen aandrijven. De typebenaming LP800-4, verklapt dat.

Lamborghini bouwt de nieuwe Countach voor een select publiek. Er zullen niet meer dan 112 stuks van het levenslicht zien. Die zouden allemaal een slordige 3 miljoen euro moeten kosten. Of je zelfs met zo’n dikke spaarpot nog altijd bij het merk terecht kan, is niet zeker. Vaak zijn dergelijke gelimiteerde oplages al helemaal aan trouw cliëntèle toegewezen nog voor de eerste onderdeel van de draaibank wordt gehaald.