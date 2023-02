Zit jij te wachten op een nieuwe Integra?

Door: BV

Het was het premium sublabel van de Japanse autofabrikant Honda - Acura - dat een schets vrijgaf waaruit de terugkeer van Integra moet blijken. De foto toont een koplamp met LED-lichtstrip, een deel van een grille en een Integra-logo dat in reliëf in de voorbumper is aangebracht.

Cultauto

Fans horen zich te verlekkeren op de typebenaming. Het was voorheen immers een snelle, maar relatief betaalbare coupé die een cultstatus geniet onder liefhebbers van tuning en straatraces. Het is geen toeval dat de Integra opdraafde in de Fast & Furious filmserie.

Wie er automatisch van uit gaat dat de Japanners terug zo’n betaalbare traditionele coupé met vlotte prestaties in de catalogus willen zetten, zou wel eens bedrogen kunnen uitkomen. Acura verklapt alleen dat hij compact en premium zal zijn. En er wordt flink ingezet op een Integra die straks flink wat crossover of SUV-kenmerken heeft.

(Wellicht) niet voor Europa

De Acura Integra stond in het verleden onder merknaam Honda (want er is toch geen echt onderscheid tussen die twee merken) in Europa in de catalogus. Maar een Europese carrière voor het model, lijkt erg onwaarschijnlijk. Alleen al de CO2-doelstellingen van ons Oude Continent verstikken dit soort van nichemodellen. Tenzij Integra gekozen heeft voor ten minste een gedeeltelijke elektrificatie.