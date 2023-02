Amerika mikt op 50% EV tegen 2030, maar klant krijgt laatste woord

Door: BV

De Amerikaanse Senaat keurde een infrastructuurpakket van zo maar eventjes 1,2 triljoen dollar goed. Dat omvat een forse modernisering van het Amerikaanse transportnetwerk, met centen voor wegen, bruggen, spoorwegen, verkeerswisselaars en het opbouwen van een laadinfrastructuur voor elektrische auto’s.

De Biden-entourage sprak samen met de autofabrikanten een doelstelling af om van elektrische auto’s een haalbare mobiliteitsoplossing voor de Amerikanen te maken. De regering en autofabrikanten stellen een ambitieus cijfer van 50% van de verkopen van nieuwe auto’s voorop tegen 2030. Om die omschakeling te ondersteunen is in bovenstaand budget ook 7,5 miljard dollar voorzien voor het creëren van een netwerk van oplaadstations voor elektrische auto’s.

De elektrische auto moet eerst echt groen zijn

Tegelijk omvat een ander deel van het begrotingsluik een budget van 198 miljard, voor de ontwikkeling van schone energiebronnen. Elektrische auto’s baten immers niet wanneer de stroom niet op een ecologische manier wordt opgewekt.

De regering Biden zegt dat elektrische auto’s die op een ecologische manier worden gebouwd, achteraf goed recycleerbaar zijn en CO2-vriendelijke stroom verbruiken, een rol kunnen spelen in het vermijden van klimaatcatastrofes in de toekomst.

Geen verplichte elektrificatie zoals in Europa

Cruciaal verschil met Europa: de Amerikaan krijgt de keuze. Washington benadrukt dat het aan de populariteit van de elektrische auto wil werken ‘op een zachte manier’. In tegenstelling tot Europa, dat z’n burgers géén keuze laat, zal de elektrische auto in de VS de klant moeten charmeren. EV’s worden er niet verplicht.