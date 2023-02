Circuitspeeltje voor 40 gefortuneerde liefhebbers: Bugatti Bolide

Door: BV

In oktober van vorig jaar stelde Bugatti de Bolide voor. Een circuitmonster dat ruim 1.800pk sterk was en een uniek exemplaar zou zijn. Alleen de concept zou gemaakt worden. Maar exclusieve auto’s zijn slechts ‘uniek’ tot een automerk besluit van er doodleuk nog een paar bij te maken. Dat doet Bugatti nu. Het zal 40 exemplaren van de Bolide maken.

Minder kieskeurig, maar ook minder krachtig

De productieversie krijgt heel wat extreme aerodynamische elementen die ook op de conceptcar zaten. Een normale Bugatti is al erg laag, maar deze Bolide is nog een pak lager. De experimentele motor van 1850pk die liep op brandstof met een hoger octaangehalte van 110, sneuvelt wel. In de plaats daarvan heeft de circuitracer straks een 1.600pk en 1.600Nm sterke versie van de gekende 6-liter W12. Die lust gewoon brandstof met een octaangetal van 98.

Bugatti ontwikkelt de auto volgens de veiligheidsnormen van de FIA. Dat betekent dat hij onder meer beschikt over een rolkooi, een automatische brandblusser, zespuntsbgordels en wielen met een centrale wielbout.

Bugatti Bolide neemt het zwaar

De conceptcar zette amper 1.240kg op de weegschaal, maar die voldeed nog niet aan de FIA-normen. Uiteindelijk weegt het eindresultaat toch flink meer: 1.450kg. Samen met het ingeperkte vermogen zorgt dat voor een pk/gewichtsverhouding die verschuift van 0,67kg per pk naar 0,9kg naar pk.

De Bolide zal pas in 2024 aan z’n gefortuneerde klanten geleverd kunnen worden. Elk exemplaar moet 4 miljoen euro kosten.