Mini Strip is minimalistisch en milieuvriendelijk

Door: BV

Als automerk kan je tegenwoordig maar beter luidkeels verkondigen dat je er alles aan doet om milieu en klimaat een handje te helpen. Liefst van al gecombineerd met almaar hogere productiecijfers van grotere, luxueuzere, zwaardere en duurdere voertuigen.

Designer schrapt

Mini schakelde de hulp van Brits mode-icoon Paul Smith in om een conceptauto te maken waarbij de nadruk ligt op duurzaam design, maar zonder dat ten koste te laten gaan van stijl. Daarvoor werd een driedeurs elektrische Mini ontdaan van heel wat onnodige componenten. “Alleen de structurele essentie bleef behouden”, zo klinkt het er. Mini beweert zelfs dat het elektrische autootje nu beter presteert en verder rijdt dan voorheen.

Er is een reden waarom auto's gelakt worden

Verf vond Paul Smith (die eerder al een Land Rover Defender stylede) eigenlijk niet nodig. De koetswerkpanelen werden niet gelakt. Er ging alleen een dun laagje vernis overheen om ze te beschermen tegen corrosie. Echt praktisch is dat trouwens niet. Wie aandachtig naar de foto’s van de constructeur (die ongetwijfeld al bewerkt zijn) kijkt, zal zien dat de koets zelfs daarop niet egaal oogt. Ongelakt plaatstaal is erg vlekgevoelig. De plastic sierstukken die tegen het koetswerk hangen zijn in dit geval met zichtbare schroeven vastgezet. De splitter en inzetstukken in de achterbumper komen uit een 3D-printer die gerecycleerd plastic als medium gebruikt. De nieuwe grille en aerodynamische wieldoppen zijn dan weer vervaardigd uit gerecycleerd perspex.

Perspex is ook gebruikt voor het glazen dak. Het wordt omschreven als ‘lichtgewicht’, maar het weegt ongetwijfeld nog altijd meer dan een simpel stalen dak. Open kan het niet, maar je kan er wel de onbewerkte stalen structuur onder zien. Dat stuk is wel gelakt. Een beetje bizar, maar deze Mini draagt nu plots de staartlichten van voor een recente facelift.

Kurk en touw

Niet alleen het exterieur, maar ook de binnenkant is minimalistisch gehouden. De bovenzijde van het dashboard, de zonnekleppen en de bovenzijde van de deuren is afgewerkt in gerecycleerde kurk en net zoals onder het glazen dak is zichtbaar gelaten structuur hier blauw geverfd. Het aluminium stuur is net als bij (oude) fietsen omwikkeld met stuurlint. De zetels zijn tenslotte bekleed met gebreide stof. Elders wordt gaas, touw en gerecycleerd rubber gebruikt.

Op technisch vlak is aan de elektrische Mini Cooper SE dan weer niks veranderd. De elektromotor levert nog altijd iets meer dan 180pk en de batterij is nog altijd niet groter dan 32,6kWh.