Elektrische Audi Q5 e-tron doet er niet toe

Door: BV

Audi heeft na de Q4 e-tron een tweede elektrisch model op de MEB-structuur van de VW-groep klaar. Dat is de Q5 e-tron. Beelden zijn daarvan op het web verzeild geraakt. Het model is nog niet officieel voorgesteld.

Een Audi Q5, maar anders

De bijna 4,9m lange Q5 e-tron heeft geen structurele overeenkomsten met de Q5 zoals die momenteel in de catalogus van het merk met de vier ringen staat. Het model is het nauwst verwant aan de reeds aangekondigde VW ID.6, de grote elektrische SUV van Volkswagen. Naar alle verwachting zal de Q5 e-tron uitsluitend in China op de markt komen.

Het gamma dat herkenbaar blijft aan de volstrekt arbitraire cijfers 35, 40 of 50 op de kofferklep, is identiek aan dat van de Q4. Dat betekent dat deze achterwielaandrijvers 180 of 204pk sterk zijn terwijl de topversie bijna 300pk en vierwielaandrijving ter beschikking van z’n bestuurder stelt. De grootste accu - 77kWh - levert in de Chinese NEDC-cyclus een autonomie op van maximaal 588km.

De vormgeving is herkenbaar als Audi. Bijna alle auto’s met wereldwijde ambities zijn tegenwoordig al in meer of mindere mate afgestemd op een Chinese smaak, maar bij dit specifiek Chinese model, gaat Audi toch nog niets verder. Het opvallendst zijn grote verticale koplampen die onder de traditionele slanke exemplaren een plaats vinden.

Meer elektrische Audi's voor Europa

In Europa zal Audi binnenkort de Q6 e-tron lanceren. Die is gebaseerd op de PBM-architectuur die ook wordt gebruikt in de geheel elektrische Porsche Macan (de volgende generatie wordt elektrisch, terwijl de levensduur van de huidige Macan met verbrandingsmotoren wordt gerekt). In de tweede helft van 2022 moet die Q6 e-tron realiteit zijn.