Omdat het moet: Aston Martin Valkyrie zonder dak

Door: BV

Als het op sportwagens aankomt, kan je er donder op zeggen dat een open versie op elk vlak een pak slechter is dan de gesloten variant. Maar omdat dat de koper niet wellicht niet interesseert en een open variant punten scoort in het stijldepartement, is het zo een beetje een must. Dat je ze ondanks alles ook flink duurder kan verkopen, motiveert de automerken.

Spider is te lucratief om niet te maken

Aston Martin’s Valkyrie is geen uitzondering. Na de gesloten versie met vleugeldeuren, wordt daar nu ook een open Spider van voorgesteld. Die heeft vlinderdeuren in plaats van vleugeldeuren. Die gaan wel omhoog, maar scharnieren aan de voorkant in plaats van aan het dak. Er is een eenvoudig verwijderbaar dakpaneel bedacht en het onderstel en de koolstofvezelstructuur van de tweezitter werd herbekeken. Dat zorgt voor een klein beetje extra gewicht, maar details daarover geeft het merk niet.

Atmosferische V12 weet van toeren maken

Net als de gesloten Valkyrie is het een 6,5l V12 met 1.000pk én een elektromotor van 160pk die voor de aandrijving zorgt. Het gecombineerde systeemvermogen bedraagt 1.134pk en 900Nm. Die twaalfcilinder is trouwens atypisch verzot op toeren maken. Pas bij 11.100t/min krijgt hij ademnood.

De topsnelheid van het ding is nog steeds hoogst illegaal. Met het dak erop, moet de straatlegale Aston Martin 350km/u halen. Met het dak eraf wordt de snelheid beperkt op 330km/u. Aerodynamisch gezien is zo’n gescalpeerd ding een nachtmerrie. De acceleratietijd naar 100km/u werd niet meegedeeld, maar zal wellicht niet meer dan een tiende prijsgeven ten aanzien van de gesloten Valkyrie.

Exclusief en peperduur

Slechts 85 stuks van de Spider zullen het levenslicht zien. Wellicht zijn die al allemaal verkocht. Over de prijs hoeft het merk dan ook niks te zeggen, maar een bouwslot voor de coupé kostte naar verluidt 2,3 miljoen pond. De Spider zal nog wat prijziger zijn.