Mercedes C-Klasse All-Terrain is SUV-antigif

Door: BV

Bij de meeste SUVs moet je tegenwoordig niet meer hopen op opgewaardeerde terreineigenschappen. Het concept is inmiddels aangelengd tot meer water dan wijn. Soms is de bodemvrijheid nauwelijks groter dan bij een hatchback en vierwielaandrijving is regel, geen uitzondering. De All-Terrain van de nieuwe Mercedes C-Klasse break biedt dan zowaar eigenschappen die meer om het lijf lijken te hebben.

Altijd met 4x4 en meer bodemvrijheid

Stoer aangeklede breaks zijn er eigenlijk al langer dan de SUV-hype. Ze gingen er zelfs een beetje aan vooraf. Het bleef echter een niche-aanbod en het is is daarom wellicht minder verwaterd. Er is wel behoorlijk wat keuze. Van een Subaru Outback over een Audi A4 Allroad of een VW Passat Alltrack, om maar een paar van de meest evidente keuzes op te noemen. Mercedes maakt de break van de jongste C-Klasse ook wat meer capabel. En het gaat niet alleen om de plastic elementen die de koets 2,1cm breder maken beter teken uitstekende takken en opspringende stenen kunnen. Deze All-Terrain heeft ook 4cm meer bodemvrijheid en wordt altijd met vierwielaandrijving geleverd. Hij zou dus ook echt iets moeten kunnen.

Twee motorversies voor C-Klasse All-Terrain

De meest belangwekkende aanpassingen hebben we nu al aangeraakt, al omvat het pakket specifieke binnen- en buitenuitrusting natuurlijk tal van details. Onder de kap is de keuze echter relatief beperkt. Hij wordt altijd aangedreven door een tweeliter viercilinder. Je kan kiezen of je die wil op benzine met een start/stop-systeem of als diesel met 48V elektrische ondersteuning (mild hybrid). De laatste is natuurlijk de zuinigste.

De C-Klasse All-Terrain debuteert volgende maand op het Autosalon van München, dat de langlopende autobeurs in Frankfurt vervangt. De prijs is nog niet bekend.