Ouderwets modern: de nieuwe Nissan Z Coupé

Door: BV

Nissan heeft een nieuwe generatie van z’n sportieve Z-Reeks klaar. Die lijkt de jongste 350Z /370Z snel te willen vergeten en knoopt met retro-accenten terug aan bij gesmaakte modellen uit de Z-reeks. Van de 300ZX uit de nineties tot de 240Z uit de jaren zeventig.

Elektrificatie?

We beginnen meteen met wat onder de kap zit. Dat is een 3-liter V6 met twee turbo’s. Goed voor 400pk en 475Nm. En hybride ondersteuning of een stekker? Niks van! Deze Nissan lijkt zich nog niet bewust te zijn van de elektrische obsessie van deze tijd. Sterker nog: er is wel een automaat beschikbaar (met negen verzetten), maar standaard moet je helemaal zelf in de zesbak roeren. Een systeem dat automatisch tussengas geeft, maakt het wat makkelijker om dat te doen met de nodige schwung en respect voor de mechaniek. De aandrijfstang van de versnellingsbak naar de aangedreven achterwielen is bij de handgeschakelde versies vervaardigd uit composietmateriaal met koolstofvezel.

De voornaamste verbetering op vlak van onderstel, is de keuze voor schokdempers die een meer progressieve demping mogelijk maken. Dat moet ervoor zorgen dat het weggedrag op een slecht wegdek voorspelbaarder wordt.

Retro-modernisme

Het uiterlijk vertoont opvallend veel gelijkenissen met dat van de Z Proto die vorig jaar door het merk werd getoond. Het koetswerk heeft klassieke proporties met een lange motorkap en een aflopende daklijn die uitmondt in een klein geïntegreerd spoilertje. De grille is opvallend rechthoekig. De vorm van de koplampen is een rechtstreekse verwijzing naar de 240Z, terwijl voor de achterlichten vooral is gekeken naar de 300ZX.

Het interieur hinkt eveneens op twee benen. Een digitale boordplank injecteert modernisme, maar tegelijk wordt de bovenzijde van de middentunnel getooid met analoge wijzertjes. Klanten zullen kunnen kiezen uit drie interieurthema’s waarvan er twee niet bepaald subtiel met kleur omgaan.

Meer vermogen dan de Toyota Supra

Natuurlijk wil iedereen weten hoe het zit met de prestaties, maar terwijl duidelijk is dat de Z Coupé gedoodverfde concurrent (en verklede BMW Z4) Toyota Supra op vlak van vermogen overtreft, is het nog raden naar de acceleratietijd of topsnelheid. In Amerika wordt gemikt op een erg democratische vanafprijs van 40.000 dollar - amper 35.000 euro. Maar Europa hoeft z’n adem niet in te houden. De EU-carrière van de Z Coupé is onduidelijk.