Hyundai dropt coole bus in europa: Staria

Door: BV

Hyundai maakt met de Staria een opvallend modern ogende monovolume. Die werd onder meer voorgesteld met de Amerikaanse en Australische markt in het achterhoofd. Maar de bus duikt nu ook op in het Duitse aanbod van het merk.

Eén motor en tot vier zetelrijen

Het busje, dat beschikbaar is met tot wel vier zetelrijen die desnoods allemaal voorzien kunnen worden van individuele comfortzetels, krijgt voorlopig maar één motor onder de kap. Voor de aandrijving zorgt een 177pk sterke 2.2l turbodiesel die altijd gekoppeld wordt aan een achttrapsautomaat. Voorwielaandrijving is standaard, maar de Koreanen bouwen ook een variant met vierwielaandrijving.

Kan je de Hyundai Staria in België krijgen?

Goedkoop is de Staria niet. De goedkoopste uitvoering wisselt er voorlopig van eigenaar vnaaf € 56.150 euro, maar het gaat dan wel om een hyperuitgeruste variant die onder meer elektrische schuifdeuren, verwarmde en geventileerde zetels in nappaleder, een startsysteem zonder sleutel, een audiosysteem met 12 luidsprekers en een 10,25” groot aanraakgevoelig scherm omvat.

Vanaf nu is de Staria bij de Duitse dealers te bestellen. Rond de jaarwisseling wordt het aanbod er uitgebreid met goedkopere varianten. Een instapper zou er rond de 40.000 euro moeten beginnen. Over het Belgische lot van de Staria is bij de Auto55.be-redactie niets bekend.