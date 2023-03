GV60: een elektrische Genesis voor Europa

Door: BV

Nog dit jaar maakt Genesis - het premiummerk van Hyundai - z’n intrede op de Europese markt. De introductie zal gefaseerd gebeuren en voorlopig staat België niet op de lijst. Daar zou deze. nieuwe elektrische Genesis, de GV60 wel eens verandering in kunnen brengen.

Technisch gelijkaardig aan Hyundai Ioniq 5 of Kia EV6

Deze GV60 is gebaseerd op hetzelfde E-GMP-onderstel dat ook wordt gebruikt voor de Hyundai Ioniq 5 en Kia EV6. Technisch is het model nagenoeg identiek, maar met de Hyundai Ioniq 5 wordt ook heel wat meer gedeeld. Vooral in het interieur zijn er grote gelijkenissen. Het uiterlijk is wel specifiek.

Apart design

De GV60 krijgt zowel voor- als achteraan gespleten lichtunits. Terwijl de Ioniq 5 prat gaat op z’n scherpe lijnen, werd hier duidelijk gekozen voor bolle oppervlakken. Toch zet hij naar analogie met de reeds gelanceerde Hyundai ook de omstaander op het verkeerde been. Hij oogt als een conventioneel geproportioneerde hatchback, maar is veel groter. De maatvoering zal menig SUV uit de middenklasse overklassen.

Genesis adopteert de aërodynamische verzonken deurgrepen van de Hyundai, maar doet er ook nog digitale buitenspiegels bovenop. Dat wordt wellicht een optie. De schermen zijn ingewerkt aan de binnenkant van de deurpanelen.

Interieur heel wat minder origineel

Aan de binnenzijde werd heel wat minder ontwerpbudget besteed. Het interieur van de Ioniq 5 is erg herkenbaar. Aan dashboard en middenconsole zijn hooguit wat componenten toegevoegd die een meer premium uitstraling moeten garanderen.

En de prestaties?

Op technisch vlak wordt over de Genesis GV60 nog niet uitgeweid, maar je kan er donder op zeggen dat ook die veel overeenkomsten zullen vertonen met die van de Ioniq 5 of Kia EV6.