BMW M4 verslikt zich in Elandtest

Met de sportieve aspiraties die BMW met de jongste generatie M3/M4 (andermaal) koestert, zou de Elandtest geen probleem mogen zijn. Maar de snelle BMW verslikt zich erin.

De Spaanse collega’s van KM77 onderwierpen de nieuwe BMW M4 Competition aan een Elandtest en waren niet onder de indruk van de resultaten.

Meer moderne auto's hebben problemen met de Elandtest

De Elandtest is een brutaal uitwijkmanoeuvre bij hoge snelheid. De test vind z’n oorsprong in Scandinavië (de naam verraadt waarom), en wordt aanzien als een maatstaf voor het weggedrag van de auto. Historisch gezien werd de test uitgevoerd met de voet op het gaspedaal, met het oog op een constante snelheid doorheen het manoeuvre. Tegenwoordig is de eindsnelheid echter veel lager dan de beginsnelheid omwille van de autonome tussenkomst van rijhulpsystemen. Dat garandeert overigens niet een goed resultaat. KM77 merkte al op dat héél wat recente voertuigen moeite hebben met de test, met soms verrassende resultaten tot gevolg.

Trager dan een Ford Puma ST

KM77 begon de testsessie optimistisch en koos voor een beginsnelheid van 78km. De zwaardere Tesla Model 3 kon de test immers aan die snelheid succesvol afwerken. De BMW bleek echter niet controleerbaar te zijn en hoewel alle tractie- en stabiliteitssystemen geactiveerd waren, brak de auto brutaal uit en moest z’n bestuurder fors tegensturen. Uiteindelijk kon de snelle BMW de est niet sneller succesvol afleggen dan bij 76km/u. Ter vergelijking: de jongste Ford Puma ST legde de test succesvol af bij 81km/u - een volle 5km/u sneller.

De publicatie vond vooral de reactie van de BMW interessant omdat die meteen over de achterwielen begon te schuiven. De meeste auto’s verliezen in eerste instantie grip op de voorwielen. De achteras etaleerde een parasitaire reactie die KM77 als ‘eigenaardig’ kwalificeert. De band trilt zichtbaar op het achterwiel en liet ook een ongelijke markering achter op het asfalt.