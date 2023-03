30km/u beter voor het milieu? Dit onderzoek bewijst het tegendeel

Door: RVDB

Hoe lager de snelheid, hoe beter voor het milieu, hoor je weleens. Maar klopt dat wel? Een Franse studie verwijst deze stelling naar de prullenmand en toont aan dat je met een personenwagen beter 70 km/u dan 30 km/u rijdt.

Steeds vaker moeten automobilisten trager rijden op de Belgische wegen onder het mom van meer veiligheid en minder luchtvervuiling. 70 km/u wordt 50 km/u, 50 km/u wordt 30 km/u. Voor het milieu brengen deze verkeersremmende maatregelen weinig zoden aan de dijk, zo valt af te leiden uit een studie van Cerema in opdracht van de Franse overheid. Cerema (voluit Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement) is een publieke onderzoeksinstelling en dus niet de eerste de beste. De resultaten zullen veel beleidmakers en voorstanders van de zone 30 onaangenaam verrassen.

Wat is onderzocht?

Om betere beslissingen te kunnen nemen over infrastructuur en vervoer, vond de Franse overheid het interessant om te weten welke factoren een directe impact hebben op de uitstoot in het verkeer. Concreet gaat het om de uitstoot van stikstofoxiden (NOx), fijnstof (met een diameter tot 10 µm) en de broeikasgassen koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4) en distikstofoxide (N2O).

Cerema vergeleek hiervoor drie soorten voertuigen: personenwagens, lichte bedrijfsvoertuigen en zware bedrijfsvoertuigen. Telkens keek het naar de uitstoot in gram op een parcours van één kilometer. Er werd rekening gehouden met de samenstelling van het (Franse) wagenpark (brandstoftype, leeftijd, …) om tot een representatieve weergave te komen voor het jaar 2020 én ook al enkele prognoses te doen richting 2050.

Snelheid cruciaal

De onderzoekers concentreerden zich op het verband tussen snelheid en uitstoot. Snelheid blijft immers dé doorslaggevende factor … maar niet gradueel, zoals sommigen denken. Ook het verbruik, het aantal hellingen onderweg, het gewicht van de lading (voor bedrijfsvoertuigen) en het aantal koudstarts hebben volgens Cerema een grote impact op de uitstoot.

Beter 70 km/u dan 30 km/u

Uit de stikstofoxiden (NOx) blijkt al meteen dat ‘trager’ niet per se ‘milieuvriendelijker’ betekent. Een gemiddelde personenwagen haalt volgens dit onderzoek de laagste uitstoot bij snelheden rond 70 km/u en de hoogste bij 130 km/u (de limiet op Franse snelwegen). Bij 30 km/u bedraagt de NOx-uitstoot 35 procent meer dan bij 70 km/u en bij 10 km/u zelfs het dubbele van dat minimum. Door de evolutie van het wagenpark zouden deze verschillen de komende jaren wel afvlakken.

De curve voor fijnstof heeft dezelfde U-vorm als bij de stikstofoxiden. Een personenwagen haalt de laagste uitstoot bij een gemiddelde snelheid rond 70 km/u en de hoogste bij hoge én lage snelheden. De grafieken voor het verbruik en de broeikasgassen (vooral CO2 en dus afhankelijk van het verbruik) vertonen eenzelfde trend. Een personenwagen haalt zijn minimum rond 70 km/u, wat tegen 2040 zal dalen tot 60 km/u.

De onderzoekers concluderen dat 70 km/u de optimale gemiddelde snelheid is voor personenwagens en 60 km/u voor bedrijfsvoertuigen. Traag rijden (10 à 20 km/u) is even vervuilend als rijden aan veel hogere snelheden (100 à 110 km/u). Wie werkelijk begaan is met het milieu, rijdt dus beter géén 30 km/u ...

Bekijk hier het volledige onderzoek (in het Frans).