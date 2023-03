Mercedes introduceert nieuwe compacte bestelwagen/monovolume Citan

Door: BV

Mercedes introduceert een nieuwe generatie van z’n nieuwe compacte bestelwagen Citan. Daarvan komt ook een personenwagenversie in het gamma. Die zal T-Klasse heten.

Bijna identiek aan Renault Kangoo

Hoewel dat in de door Mercedes gedeelde informatie niet naar boven komt, is de Citan net als de eerste generatie nagenoeg identiek aan de recent voorgestelde Renault Kangoo. De Fransen staan ook in voor de bouw van het model en de aandrijflijnen komen allemaal bij Renault-Nissan uit het schab, maar Mercedes beweert wel dat er gekozen is voor andere veren, dempers en stabilisatorstangen dan bij het Franse product.

Het uiterlijk van de Citan onderscheidt zich uitsluitend van z’n Franse broertje door aanpassingen aan beide uiteinden. Koplampen doen wat denken aan de Mercedes B-Klasse en er zijn specifieke bumpers en een andere grille.

Specifiek dashboard voor nieuwe Mercedes Citan

Aan de binnenkant is het een ander verhaal. Daar opteerde Mercedes eerder verrassend voor een heel eigen dashboard dat niets met dat van de Kangoo gemeen heeft. Het wil op die manier wellicht lessen trekken uit kritiek op de eerste generatie. De boordplank heeft conventionele wijzerplaten, kenmerkende ronde verluchtingsmonden en een relatief klein (7”) centraal scherm voor het MBUX-infotainmentsysteem.

2900l laadvolume

Van kop tot staart meet de Citan 4.498mm en heeft hij ook een wielbasis van 2.716mm. Versies met een langere wielbasis en nog meer binnenruimte staan later op het programma. De schuifdeuren op de flank hebben een opening van 615mm en achteraan vind je in de personenwagenversie een kofferklep en bij de bestelwagenvariant twee klapdeuren, maar je kan in de optielijst ook altijd de andere achterzijde kiezen. De maximale laadlengte bedraagt 3,05m. Er passen twee europallets achter elkaar in en het stouwvolume beloopt 2900l, telkens voor de bestelwagenversie.

Mercedes Citan op benzine, diesel of elektrisch

Onder de kap zit ofwel een 1.5l diesel (vermogensversie svan 74pk/230Nm, 94pk/260Nm en 114pk/270Nm) of een 1.3l benzine (102pk/200Nm of 130pk/240Nm). Handschakelen doe je met een zesbak, maar de krachtigste versies zullen ook met een zeventrapsautomaat met dubbele koppeling beschikbaar zijn.

In 2022 komt er tenslotte ook nog een elektrische variant. Die krijgt een voorspiegeld rijbereik van 285km volgens de WLTP-cyclus en zal in staat zijn om de batterij op 40 minuten te kunnen laten ‘snelladen’ van 10 naar 80%.

De orderboeken voor de Citan gaan half september open. Alleen de goedkoopste versie kost minder dan 24.000 euro.