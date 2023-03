Elektrische Opel Rocks-e haalt topsnelheid van 45km/u

Door: BV

Opel komt na de Corsa-e en Mokka-e met een derde elektrisch model op de proppen. Al kan je dat niet meteen een volwaardige auto noemen. De Rocks-e is een nauwelijks gecamoufleerde kopie van de Citroën Ami, die hoofdzakelijk voor stedelijk verkeer bestemd is.

Klein, licht en traag

De tweezitter is klein. Amper 2,41 bij 1,39 meter. Hij is zelfs hoger dan hij breed is - 1,52m. De vierwieler zet amper 471kg op de weegschaal, met inbegrip van een 5,5kWh grote accu die volgens de fabrikant garant staat voor 75km rijbereik. Het ding opladen kan aan een gewoon stopcontact en neemt ongeveer drie uur in beslag. De prestaties zijn (erg) bescheiden. Z’n topsnelheid bedraagt niet meer dan 45km/u.

Zoals gezegd, de verschillen tussen de eerder al voorgestelde Citroën Ami en deze Opel Rocks-e zijn beperkt. Het model behoudt bijvoorbeeld de zijruiten die halverwege naar boven openklappen. Een flinke knipoog naar de Citroën 2pk. De Duitser mag wel uitpakken met wat specifieke gele accenten een snuit met Opel-vizor, al is dat ditmaal niet in zwart uitgevoerd en een ander stuur.

Eerst in Duitsland

Zoals de Citroën vooral als taak heeft de Franse stedelingen te charmeren, moet de Opel in Duitsland hetzelfde doen. Daar komt hij als eerste op de markt. Duitsers mogen er al vanaf 15 jaar mee rijden. Of de Rocks-e ook naar België komt, is nog niet geweten.

De prestaties zijn bescheiden, maar de prijs is dat ook. Opel maakte die voor de Rocks-e nog niet bekend, maar de Ami koop je voor 6.000 euro terwijl je hem in Frankrijk ook kan huren vanaf 20 euro per maand. Verhuur- en autodeeldiensten maken een aanzienlijk deel van de doelgroep uit.