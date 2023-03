Autosalon van Genève trekt naar Qatar

Door: RVDB

Het zijn uitdagende tijden voor autosalons, maar deze keer valt er positief nieuws te melden. De organisatoren van het salon van Genève gaan hun geluk beproeven in Qatar, waar ze starten met een nieuwe tweejaarlijkse show.

Qatar Geneva International Motor Show

In samenwerking met de toeristische dienst van Qatar ontwikkelt de Geneva International Motor Show (GIMS) een nieuwe autobeurs in Doha, de hoofdstad van Qatar. De eerste editie van deze ‘Qatar Geneva International Motor Show’ is gepland voor het najaar van 2023, al bekijken de organisatoren momenteel nog of ze al een jaar vroeger kunnen starten.

De bedoeling is om het nieuwe autosalon elke twee jaar te organiseren. Met dit nieuwe initiatief hoopt Qatar autoliefhebbers en -kopers uit de ruime regio aan te spreken, met ook aandacht voor nieuwe technologie. Het valt nog te bezien welke gevolgen dit heeft voor de bestaande Qatar Auto Show in Doha.

Autosalon van Genève in 2022

Voor alle duidelijkheid: de Qatar Geneva International Motor Show komt niet in de plaats van het salon van Genève en krijgt een eigen concept. Het Zwitserse autosalon blijft dus als jaarlijkse afspraak op de agenda staan. Het heeft wel enkele moeilijke jaren achter de rug. In 2020 waren alle standen klaar maar werd de beurs op het laatste nippertje geannuleerd door de uitbraak van de coronapandemie. Met uiteraard een stevige financiële kater tot gevolg. Uit schrik voor een herhaling en omdat weinig merken wilden deelnemen, ging het salon van Genève ook in 2021 niet door.

Voor 2022 ziet de situatie er toch wat beter uit. De Geneva International Motor Show 2022 vindt normaliter plaats van 19 tot 27 februari. Dan worden ook de volledige plannen onthuld voor de Qatar Geneva International Motor Show.

IAA Mobility

Steeds meer autosalons zoeken creatieve oplossingen om hun publiek én exposanten te behouden. Zo verhuisde de IAA (7 tot 12 september 2021) van Frankfurt naar München en profileert het zich nu eerder als een ‘mobiliteitsevenement’. Veel automerken sturen echter hun kat naar de eerste IAA Mobility.