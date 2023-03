Mini funky SUV: Hyundai Casper

Door: BV

Hyundai heeft een SUV voor het A-segment klaar. Die heet Casper en wordt eerst in Korea op de markt gebracht. Details over de internationale carrière van het model zijn er nog niet.

Casper is geen spook

Neen, het model is niet vernoemd naar het overbekende spookje. Volgens Hyundai is hij vernoemd naar een beroemde skateboard-truc van Bobby ‘Casper’ Boyden uit de jaren zeventig.

Klein maar stoer

Klein is in dit geval geen understatement. Het koetswerk meet 3,59m in lengte, is 1,59m breed en 1,57m hoog. Dat betekent dat hij nog een flinke maat kleiner is dan de recent door Hyundai in Europa gelanceerde Bayon. Onder de koets zit het K1-onderstel van het bedrijf. Dat doet dienst voor A-segmentmodellen als de Hyundai i10 en Kia Picanto die ook bij ons op de markt zijn.

Toch is het vooral door z’n hoekige, stoere uiterlijk dat het model opvalt. Een relatief hoge bodemvrijheid, beschermlijsten, opvallende koplampen, sterk uitgebouwde wielkasten… het zorgt ervoor dat hij ondanks z’n afmetingen stoer overkomt.

Motorenpalet vergelijkbaar met Hyundai i10

Onder de kap liggen gekende motoren. Op de Koreaanse thuismarkt wordt het model gelanceerd met een atmosferische 1-liter driecilinder met 75pk en een turboversie met dezelfde inhoud die 100pk opwekt. De aandrijflijn omvat alleen een vijfversnellingsbak en voorwielaandrijving, maar de klant kan wel kiezen tussen een handgeroerde of een automatische versnellingsbak. Een 1.2l viercilinder met 83pk is eveneens bevestigd voor markten waar niet op een grammetje uitstoot komt, zoals Indië. In 2023 zou er vervolgens een elektrische variant met bescheiden rijbereik van op de markt komen.

Verder informatie over de beschikbaarheid van de Casper op andere markten, gaf Hyundai nog niet vrij.