Occasie uit Duitsland? 1 op 3 liegt over kilometerstand

Door: RVDB

Koop je een occasiewagen uit Duitsland, wees dan op je hoede. Naar schatting bij een op de drie Duitse tweedehandswagens is de kilometerteller teruggedraaid. En volgens een test van ADAC is dat helemaal niet zo moeilijk.

Een kwestie van minuten

Volgens de Duitse politie is bij een op de drie (in Duitsland verkochte) tweedehandswagens sprake van valse kilometerstanden. De Duitse automobielclub ADAC wilde weleens weten hoe gemakkelijk het is om kilometers terug te draaien en deed een steekproef. Gewapend met een vrij verkrijgbaar ‘toestel om de kilometerstand te corrigeren’ nam ADAC een Ford Kuga (2019), Opel Grandland X (2020) en Peugeot 208 (2019) onder handen.

“ Bij auto's uit het buitenland ging er gemiddeld 100.000km van de teller ”

Resultaat? Al na enkele minuten verscheen in de drie gevallen een nieuwe kilometerstand … Bij de Ford en Peugeot kon deze aanpassing heel simpel via de OBD-aansluiting, bij de Opel moesten ook de instrumenten verbonden worden. Het door ADAC gebruikte toestel bevatte software om meer dan 170 automodellen te manipuleren. Fabrikanten van dergelijke toestellen bieden al snel na de introductie van nieuwe automodellen oplossingen om de kilometerstand aan te passen.

Gemiddeld 100.000 km weg

Vooral particuliere tweedehandskopers zijn het slachtoffer van dit fenomeen. Verlaagde kilometerstanden vervalsen niet alleen de restwaarde van de auto, ze kunnen ook zware schade veroorzaken door foutief onderhoud (bijvoorbeeld een te late wissel van de distributieriem).

In België ben je als autokoper gelukkig beter beschermd dankzij de Car-Pass, die de kilometerstanden registreert. Sinds vorig jaar ontvangt Car-Pass ook buitenlandse kilometerstanden uit de centrale databestanden van bepaalde autoconstructeurs, wat helpt om fraudeurs te ontmaskeren. Car-Pass stelde vast dat je bij een geïmporteerde wagen meer risico loopt én dat er meestal meer kilometers ‘verdwijnen’. Gemiddeld verminderde de tellerstand van Belgische fraudegevallen in 2020 met meer dan 55.000 km. Bij wagens afkomstig uit het buitenland ging er gemiddeld 100.000 km van de teller.