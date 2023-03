Mercedes EQE wordt kleine EQS (maar dan anders)

Door: RVDB

Na de EQS onthult Mercedes opnieuw een volledig elektrisch model voor de topklasse. De EQE heeft veel weg van een kleinere EQS, al is het in dit geval geen vijfdeurs maar een vierdeurs.

De EQE gebruikt dezelfde elektrische architectuur als de EQS (EVA2) en kan zijn verwantschap moeilijk verbergen. De grote boog in profiel, de ver naar voren geplaatste cabine, de voordeuren die automatisch openen, de meesturende achterwielen: allemaal kenmerken die hij deelt met de EQS. Toch zijn er ook grote verschillen. De wielbasis van de EQE is zo’n 9 centimeter korter dan die van de EQS. Qua afmetingen kun je hem vergelijken met de vierdeurscoupé CLS. Net als de CLS heeft de EQE geen grote achterklep, maar een vaste achterruit en een kofferdeksel. Mercedes belooft overigens meer binnenruimte dan in een E-Klasse, al wordt de koffer van de EQE een maatje kleiner (430 liter).

Rijdende cinema

De grote eyecatcher in het interieur is – alweer net als in de EQS – het MBUX Hyperscreen, een gebogen display over de volledige breedte van het dashboard. Onder het afdekglas vloeien drie schermen in elkaar. Hiervoor zul je in de EQE wel een meerprijs moeten betalen. De voorpassagier kan het meest rechtse scherm (12,3 inch) zelf bedienen, bijvoorbeeld om tijdens het rijden naar een film te kijken. Wat als de bestuurder hierdoor afgeleid wordt? De ingenieurs hielden hiermee rekening. Als een camera opmerkt dat de bestuurder naar het scherm van de passagier kijkt, wordt dit automatisch gedimd voor bepaalde functies.

Tot 660 kilometer

De batterijen van de EQE hebben wat minder capaciteit dan in de EQS (90 kWh in plaats van 107,8 kWh). Hiermee zou de EQE maximaal 660 kilometer kunnen rijden op één laadbeurt, wat hem geschikt maakt voor langere ritten. Bij de marktintroductie medio 2022 is er keuze uit de EQE 350 (292 pk) en een tweede (voorlopig onbekende) variant. Sowieso volgen er nog andere EQE-versies. Onder de naam EQE werkt Mercedes ook aan een nieuwe (en uiteraard elektrische) SUV.