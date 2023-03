Alleen elektrisch: dit is de nieuwe Renault Mégane

Door: RVDB

Al ruim tien jaar profileert Renault zich als een pionier in elektrische wagens, vooral met de Zoe. Maar een zuiver elektrische Mégane was er nog niet. Tot vandaag, want de volledig nieuwe Mégane E-Tech Electric slaat een andere weg in.

De elektrificatie van de Mégane zit er al een tijdje aan te komen. Vorig jaar presenteerde Renault de Mégane eVision als voorbode en nu is de elektrische middenklasser klaar om in de schijnwerpers te staan tijdens de IAA Mobility-beurs in München. Er was natuurlijk al een plug-inhybride van de Mégane, maar deze Mégane E-Tech Electric is toch een heel ander verhaal. Hij heeft amper nog iets gemeen met de huidige Mégane (zelfs het Renault-logo is nieuw) en staat op hetzelfde platform als de Nissan Ariya (CMF-EV).

Korter én ruimer

Qua proporties is de Mégane E-Tech Electric wat hoger en korter dan zijn voorganger, die overigens nog in productie blijft voor de vele kopers die niet per se elektrisch willen rijden. Ondanks een kleinere vloeroppervlakte belooft Renault minstens dezelfde interieurafmetingen als in de Mégane met verbrandingsmotor, onder meer dankzij een langere wielbasis en het ontbreken van een transmissietunnel. Volgens Renault heeft de Mégane E-Tech Electric momenteel zelfs de dunste batterij in een elektrische wagen (11 cm).

Vanbinnen valt vooral het zogenaamde OpenR-scherm op: het ziet eruit als een omgekeerde L en combineert het digitale dashboardscherm met het centrale multimediascherm. Zo ontstaat een erg groot schermoppervlak (tot 774 cm²). In het instapmodel is het multimediascherm wel kleiner (9 inch in plaats van 12 inch). Het OpenR Link-systeem draait op Android Automotive en biedt tal van snufjes, zoals navigatie via Google Maps of de Google Assistent voor spraakcommando’s.

Twee versies

Renault brengt de Mégane E-Tech Electric met twee batterijcapaciteiten: 40 kWh voor een rijbereik van 300 km of 60 kWh voor een rijbereik tot 470 km. Qua vermogen geeft dat 130 pk of 218 pk, met respectievelijk 250 Nm of 300 Nm koppel. Opgelet: niet alle versies zullen geschikt zijn voor laden met gelijkstroom aan een snellader (DC). De Mégane E-Tech Electric kun je bestellen vanaf februari 2022 en komt een maand daarna op de markt. De prijzen zijn nog niet bekend.