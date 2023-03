Toyota gaat dan toch vol voor de elektrische auto

Door: BV

Toyota pompt voor het eind van het decennium nog ruim 10 miljard euro in de productie en ontwikkeling van batterijtechnologie. Dat voor een autoconstructeur die altijd verkondigde niet in volledige elektrificatie te geloven.

Efficiënt of niet, de EV komt

De Japanse motorgigant Toyota - de grootste autobouwer ter wereld - verzette zich altijd tegen de ontwikkeling van elektrische auto’s. De pionier van de hybride aandrijving citeert daarvoor steevast technische redenen: een EV is niet de optimale aandrijfvorm. Of de ingenieurs van het bedrijf gelijk hebben, is weinig relevant. De wereld - en op z’n minst het Westen - heeft z’n ei gelegd. De verbrandingsmotor moet in China en Europa op afzienbare tijd verdwijnen. En ook Amerika lonkt inmiddels naar de elektrische auto, al is daar nog met geen woord gerept over ‘verplichten’.

solid-state-batterij van Toyota is klaar voor 2030

In een online persconferentie verklaarde Toyota dat het verwacht dat de kost voor batterijproductie in de tweede helft van decennium zal halveren. Tegen die tijd wil het bedrijf ook z’n solid-state batterij klaar hebben. De eerste prototypes daarvan zijn al sinds vorig jaar op de baan. Toyota’s Chief Technology Officer Masahiko Maeda, verklapte dat het bedrijf die vastestofbatterijen niet alleen in z’n volledige elektrische voertuigen wil gebruiken, maar dat ook toepassingen in hybrides overwogen worden. Het hangt ervan af of de ingenieurs in staat zijn om accu’s te ontwikkelen met de juiste balans tussen vermogen en stabiliteit.

Waterstoftechnologie wordt niet opgegeven

Niet alle eieren eindigen in de solid-state-mand, waar het bedrijf een voortrekkersrol ambieert. Er wordt ook fors geïnvesteerd in lithium-ion-accu’s van de volgende generatie. “Ook die zullen tussen 2025 en 2030 productierijp zijn”, klinkt het er. Ook de brandstofcel, zoals reeds gebruikt wordt in de Toyota Mirai, blijft op de agenda staan. Ook die zal profiteren van nieuwe accutechnologie.

De huidige generatie nikkel-metaalhydridebatterijen van het merk, die dienst doen in tal van hybrides van Toyota en Lexus, zijn ook nog niet helemaal uitgerangeerd. Een nieuwe bipolaire celstructuur zorgt ervoor dat die accu’s hun vermogensdichtheid kunnen verdubbelen. Die worden sinds deze zomer ingebouwd in de Toyota Prius C. Die is in Europa niet op de markt.