Cijfers: een elektrische auto kost nu 28% meer dan 10 jaar geleden

Door: BV

Hoewel het lijkt alsof er steevast over elektrische auto’s wordt gesproken in de toekomstige tijd, zijn enkele mainstreammodellen inmiddels al meer dan 10 jaar op de markt. Volgens analysebureau Jato Dynamics is het daarom mogeljik om de prijsevolutie uit te tekenen.

Alleen in China wordt de elektrische auto goedkoper

“ Het gaat om auto's die de Europaan niet zou verteren ”

Prijsdalingen voor elektrische auto’s worden door politiek en producent al van meet af aan als een zekerheid aangekondigd. In China is die belofte realiteit. In 2011 was de gemiddelde kostprijs van een EV er nog 41.800 euro. Dit jaar is die nog slechts 22.100 euro. Een enorme prijsdaling van 47 procent. Die cijfers zijn echter niet het gevolg van goedkopere technologie, maar van een specifiek marktaanbod. In 2011 bestond de EV-markt er bijna uitsluitend uit grote auto’s. Anno 2021 wordt 40% van de verkoop er gerealiseerd in het segment van de elektrische stadswagens. De goedkoopste kost amper 3.700 euro en de gemiddelde verkoopprijs in dat segment is niet hoger dan 6.700 euro. Het gaat daar echter om producten met eigenschappen (rijbereik, comfort, design, afwerking, prestaties, veiligheid) die de Europese consument niet zou verteren.

De elektrische auto in Europa is nu 28% duurder dan in 2011

In Europa steeg de gemiddelde kostprijs van een elektrische auto de afgelopen tien jaar. In 2012 kostte die nog gemiddeld 33.292 euro. Dit jaar is dat 42.468 euro. Een stijging met 21%. De goedkoopste nieuwe elektrische auto - de Dacia Spring - kan je nergens kopen voor minder dan 15.500 euro. Er is nog een flinke kanttekening bij de cijfers te maken. Jato gebruikt voor de becijfering van de kostprijs immers de transactieprijzen (wat de klant uiteindelijk betaalt) in Duitsland, Frankrijk, Engeland, Noorwegen en Nederland. Allemaal landen die flinke financiële stimulansen hebben voor de aankoop van elektrische auto’s. België ontbeert die, hoewel er wel sprake is van optimaliseringsmogelijkheden in bedrijfsfiscaliteit. Die werden in de cijfers niet meegenomen.

In Amerika steeg de prijs van een EV gemiddeld nog meer: +38% tussen 2011 en 2021, maar de Amerikaan betaalt er wel nog steeds minder dan in Europa. Van 26.200 euro in 2011 tot 36.200 euro dit jaar. Auto’s zijn er in het algemeen een pak goedkoper, en dat geldt ogenschijnlijk ook voor EV’s.