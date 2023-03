Mercedes staakt ontwikkeling plug-in hybrides

Door: RVDB

Mercedes ontwikkelt geen nieuwe plug-inhybrides meer, zo raakte bekend in de marge van het IAA-salon in München. Volledig elektrisch is de toekomst.

De jongste jaren heeft Mercedes een interessant gamma aan plug-inhybrides uitgebouwd. In bijna elk segment heeft het nu wel zo’n stekkerhybride. Onder meer in de E-Klasse heb je zelfs de keuze uit een plug-in met benzine- of dieselmotor, wat uitzonderlijk is. Het is ook uitkijken naar de nieuwe C 300 e (plug-in met benzine), die een maximaal elektrisch rijbereik van 100 kilometer belooft. Kortom: qua plug-inhybrides is Mercedes een sterke speler.

Keerpunt

“ Volledig elektrisch is de toekomst ”

Toch meldt het doorgaans goed ingelichte Duitse vakblad Auto Motor und Sport opvallend nieuws van de IAA Mobility-beurs in München. Mercedes zou namelijk niet meer investeren in de ontwikkeling van nieuwe plug-inhybrides. De plug-inhybride, die een elektro- en verbrandingsmotor combineert, was slechts een tussenstap naar een volledig elektrische aandrijving. En dat keerpunt is blijkbaar nu al bereikt.

EV only

Mercedes focust zich nu op de zuiver elektrische EQ-modellen, zoals de nieuwe EQE. “Eén klant op de tien kiest nu al voor een elektrische oplossing. De shift naar elektrisch gaat steeds sneller, vooral in het luxesegment waar Mercedes actief is. Daarom gaan we van EV first naar EV only. Tegen 2022 hebben we in elk segment dat we bedienen een elektrisch model. In 2025 hebben we minstens één volledig elektrisch alternatief voor elk model dat we bouwen”, kondigde CEO Ola Källenius aan. “Tegen het einde van het decennium kunnen we volledig elektrisch gaan, als de marktomstandigheden het toelaten.”