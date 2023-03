Mitsubishi schakelt helemaal over op Nissan-mechaniek

Door: BV

Mitsubishi dat zich eerder al (grotendeels) terugtrok van de Europese markt, zal nu ook in Japan drastisch reorganiseren. Binnen de Renault-Nissan-Mitsubishi-alliantie lijkt het aan het kortste eind te trekken. Het merk zal geen specifieke platformen voor de Japanse markt meer ontwikkelen.

Japan krijgt geen echte Mitsubishi

Terwijl het delen van platformen en aandrijflijnen tussen de grote merken Renault en Nissan al flink is ingeburgerd, maakt Mitsubishi als jongste lid van de alliantie nog slechts mondjesmaat gebruik van de technologie uit de pool. Dat dat moet veranderen, is geen verrassing. Op technisch vlak zullen Mitsubishi’s voor de Japanse markt binnen één productgeneratie technisch gelijkgeschakeld worden met die van Nissan. Dat wil zeggen dat de laatste specifiek ontwikkelde Mitsubishi er in 2026 van de markt verdwijnt.

Een beetje wranger smaakt ongetwijfeld de beslissing dat het team van Mitsubishi geen enkel plaatselijk verkocht platform onder z’n hoede krijgt. De technische afdelingen van verschillende merken nemen immers het voortouw in de ontwikkeling van componenten. De ingenieurs van Mitsubishi krijgen een troostprijs: ze mogen twee nieuwe platformen ontwikkelen voor goedkope budgetauto’s die in Zuidoost-Azië op de markt zullen komen.

In Europa is Mitsubishi al weg. Ongeveer.

In Europa kondigde Mitsubishi eerder al aan de introductie van nieuwe modellen stop te zetten. In België verdween het op die manier al feitelijk van de markt. De beslissing bleek echter niet zo definitief als eerst leek. In maart 2021 kondigde het merk immers aan dat het vanaf 2023 twee op Renault gebaseerde auto’s in linksgestuurde EU-markten zou aanbieden. Of dat gaat om een eerlijke poging om de toekomst van het merk op ons Oude Continent te vrijwaren, of een contractuele truc is, wordt in het midden gelaten. Door herbadgede Renaults in de catalogus te zetten, zou Mitsubishi in de EU immers (dure) procedures over contractbreuk kunnen vermijden.

De jongste jaren werden ooit populaire modellen zoals de Lancer en de alom gerespecteerde Pajero overal ter wereld uitgefaseerd.