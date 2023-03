Het bizarre verhaal van de Sony Vision-S Concept

Door: BV

We schrijven januari 2020. Op de Consumer Electronics Show CES in Las Vegas, introduceert elektronicagigant Sony de Vision-S. Dat was niet zomaar een showcase voor autogerelateerde elektronica die het merk eventueel aan autofabrikanten wilde verkopen. Een loutere stijlstudie was het evenmin. Het bleek een volledig functioneel prototype te zijn. Overkill wanneer je je alleen in de kijker wil werken als leverancier van componenten.

Sony weet het zelf nog niet

Sony zelf was er als de kippen bij om te zeggen dat de auto een testbed was voor toekomstige technologieën, ogenschijnlijk zonder zelf toepassingen voor die technologie te ontwikkelen. De afgelopen 18 maanden bleef Sony de auto testen. En toch is zelfs nu nog helemaal niet duidelijk waarom Sony dat doet. De nummer 2 van het bedrijf, Izumi Kawanishi, gaf aan dat Sony “nog steeds niet zeker is van wat zijn plannen zijn met de elektrische auto”. Maar hij gaf ook aan dat de ontwikkelingsfase gewoon zou doorgaan.

Is het eigenlijk een omslachtige televisie?

De Vision-S beschikt over een dashboard met panoramische schermen en een audiosysteem dat voor elke passagier apart een uitstekende ‘geluidsbubbel’ creëert. Sony geeft aan dat het op zoek is naar een afzetmarkt voor z’n entertainmentproducten (film, series en muziek), maar verantwoordt niet waarom het research besteed aan bijvoorbeeld de aandrijflijn.

Een enkele expert suggereerde al eens dat Sony misschien wel hengelt naar de opdracht voor het bouwen van de auto van Apple. Sinds Sony z’n aandacht afleidde van telefonie en computers zou het technologisch een goede match kunnen zijn voor dat bedrijf. Van Apple lekte al uit dat in Zuid-Korea besprekingen voerde voor de bouw van de Apple-car met Kia en Hyundai. Of daar een akkoord bereikt werd, is niet duidelijk.