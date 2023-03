Tsjechie zegt ‘nee’ tegen EU-verbod op verbrandingsmotoren

Door: BV

De Europese Unie wil elektrische auto’s verplicht maken vanaf 2035. De voorgestelde Europese ‘green deal’, die voorgesteld is maar nog niet is goedgekeurd, wil dat de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe wagens met 55 procent daalt tussen 2021 en 2030. En tegen 2035 moeten alle nieuwe auto’s er zonder uitstoot zijn, staat in het EU-voorstel.

Niet alle landen reageren even enthousiast op de voorstellen van de Commissie. Italië liet al weten dat het vond dat constructeurs van exclusieve sportwagens een uitzondering zouden moeten krijgen. Of toch minstens een hoop uitstel. Met onder meer Ferrari, Lamborghini en Pagani die er auto’s bouwen, is duidelijk waar daar de klepel hangt.

Groene fanatiekelingen

Ook Tsjechië spreekt zich nu uit tegen een verkoopsverbod op benzine- en dieselwagens. De Tsjechische premier Babis, neemt zelfs geen blad voor de mond. “Het is niet mogelijk. We gaan hier niet opleggen wat groene fanatiekelingen in het Europese parlement hebben verzonnen”, zei hij in een interview met het plaatselijke iDnes.

In de tweede helft van 2022 wordt Tsjechië voor zes maanden voorzitter van de EU, en het land wil dan nog eens grondig naar dat verkoopverbod kijken. Tsjechië heeft niks tegen de uitbouw van een elektrische infrastructuur, maar het wil de productie van elektrische auto’s niet subsidiëren.

Elektrische auto's kosten massa jobs

Tsjechië heeft ook economisch reden tot bezorgdheid. Momenteel hebben onder meer Skoda, Toyota en Hyundai fabrieken in het tien miljoen inwoners tellende land in Centraal Europa. De autosector is er een grote werkgever en het land pompte aanzienlijke bedragen in het aantrekken van investeringen uit de autosector. Nu lijkt het rendement daarvan onder druk te staan. Voor de productie van elektrische auto’s, zijn heel wat minder arbeiders nodig.