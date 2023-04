Lederen interieur niet meer mogelijk in elektrische Volvo’s

Door: RVDB

Het lederen interieur heeft geen toekomst meer bij Volvo. Alle elektrische modellen van het merk worden ledervrij, te beginnen met de in Gent gebouwde C40 Recharge.

Volvo wil volledig ledervrij worden en haalt hiervoor ethische redenen aan. Dierenwelzijn primeert. “Door bij te dragen tot een verminderde vraag naar materialen die dierlijke producten bevatten, doet Volvo wat het kan om dierenleed te stoppen”, klinkt het.

De overstap naar ledervrije interieurs is ook ingegeven door de bezorgdheid over de negatieve milieueffecten van de veeteelt, zoals ontbossing. Vee is verantwoordelijk voor naar schatting 14 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen als gevolg van menselijke activiteit.

De C40 Recharge, de nieuwe SUV-coupé op basis van de XC40, wordt de eerste Volvo waarin je geen lederen interieur meer kunt krijgen. Daarna volgen alle elektrische modellen. Volvo wil tegen 2030 alleen nog volledig elektrische auto’s op de markt brengen en wordt dus de facto een ledervrij automerk.

Wat komt er in de plaats?

Waarmee wil Volvo zijn interieurs dan wel bekleden? Met duurzame materialen, afkomstig van biologische en gerecycleerde bronnen. Volvo ontwikkelde bijvoorbeeld een nieuw interieurmateriaal (Nordico) gemaakt uit petflessen, biologisch materiaal van duurzaam beheerde bossen in Zweden en Finland en gerecycleerde kurken uit de wijnindustrie. Het merk blijft ook wolmixen aanbieden.

Trend

De C40 Recharge is niet de eerste elektrische auto met een ledervrij interieur. Zo gebruikt de Mazda MX-30 ‘vegan’ leder en biedt Porsche in de Taycan een ledervrij interieur aan (met een stevig prijskaartje trouwens). Het lijkt een trend te worden, vooral bij elektrische modellen die door bepaalde klanten gekocht worden om ecologische redenen.