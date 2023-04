Auto van Tom Cruise in Risky Business is duurste Porsche 928 ooit

Door: BV

De prijs van occasies gaat de hoogte in en ook bij sommige klassiekers is er de jongste tijd weer een stevige opwaartse prijstrend te ontwaren. Maar de Porsche 928 is niet meteen de auto die records breekt op veilingen. Tenminste, een gewone 928 doet dat niet.

Porsche 928 van Tom Cruise in Risky Business

In de zomer van 1983 speelde een zekere Tom Cruise in een prent van Paul Brickman, ‘Risky Business’. De jonge Tom, destijd 21, speelt er middelbare scholier Joel Goodson die op zoek is naar vrijheid. Dat was drie jaar voor de release van het beroemde Top Gun.

Zoals wel vaker het geval is in films, werd er gekozen voor een enigszins aparte auto’s. In dit geval stond een Porsche 928 fase 1 mee in de schijnwerpers. Vooral een achtervolgingscène, tegenover een Cadillac Coupé DeVille, bleef in het geheugen zitten. Cruise reed met de Porsche, waarvan tijdens de opnames drie exemplaren werden gebruikt. Hij moest ervoor leren schakelen met een handbak.

De duurste Porsche 928

De 928 is niet bepaald een waardevolle Porsche, maar dat lieten filmfans in het algemeen en die van Tom Cruise in het bijzonder zich niet aan het hart komen. Tijdens een veiling van Barrett-Jackson in Houston ging één van de drie filmexemplaren naar een nieuwe eigenaar voor net geen twee miljoen dollar of bijna 1,7 miljoen euro.

De auto in kwestie veranderde verschillende keren van eigenaar en van kleur. Hij was ooit wit, maar kreeg inmiddels weer z’n oorspronkelijke champagnekleur terug. Het interieur was altijd al caramelkleurig. De 4,5l V8 wekt 221pk op en is gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak.

De zonnekleppen van deze 928 zijn gesigneerd door verschillende leden van de filmcast zoals Bronson Pinchot, Curtis Armstron of Joe Panolanio. Tom Cruise signeerde het model niet, maar dat detail remde de veiling niet af.

Foto's: Barrett-Jackson