Zware, comfortabele Lotus Emira heeft prijs

Door: BV

De Lotus Emira is niet alleen de jongste aanwinst van de Britse nicheconstructeur. Het is ook de laatste nieuwe Lotus die zal voorzien zijn van een verbrandingsmotor. De volgende modellen zullen uitsluitend elektrisch zijn. De eerste gegevens waren al bekend, maar nu zijn er meer details en - cruciaal - ook prijzen.

Eerste editie: 400pk Toyota V6

De Emira First Edition is er uitsluitend met een bij Toyota betrokken V6, hoewel die motor bij eerdere aankondigingen de minste aandacht kreeg. De centrale zit centraal achterin, heeft 3,5l slagvolume en wordt opgekitteld door een Edelbrock-compressor. Daardoor wekt die 400pk en 420Nm op die rechtstreeks naar de achteras worden gestuurd. De handbediende zesbak is standaard, maar een automaat met even veel versnellingen is ook leverbaar. In dat geval stijgt de trekkracht met 10Nm naar 430Nm in het totaal. De bak is ietsje sterker.

Met een leeggewicht van 1.405kg kan hij van 0 naar 100 in 4,3 seconden (de automaat is een tiende vlotter) om uiteindelijk bij 290km/u z’n maximale snelheid te bereiken.

Meer comfort en meer gewicht

Van de tussentitel hierboven zou Lotus-oprichter Colin Chapman omdraaien in z’n graf. Deze Emira weegt ruim twee keer zoveel als een originele Lotus Elise. De fabrikant, nu onder Chinees bewind (Geely), wild meer aandacht voor comfort en functionaliteit. De Emira belooft meer ruimte voor zowel passagiers als bagage. Een breuk met het verleden, toen altijd voorrang werd gegeven aan sensaties en prestaties ten koste van comfort.

In het geval van de Emira First Edition omvat de uitrusting led-koplampen, stoelverwarming met elektrische verstelling, airconditioning, keyless start, bandenspanningsindicator, parkeersensoren achteraan en cruisecontrol. Hij beschikt over een volledig digitaal 12,3-inch instrumentenpaneel en een 10,25-inch infotainment-touchscreen dat navigatie, internetverbinding en Apple CarPlay of Android Auto omvat.

Engelse en Duitse tarieven

Orderboeken zijn geopend in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, waar de overuitgeruste First Edition-versie, aangedreven door de 400 pk sterke V6, wordt verhandeld voor respectievelijk 75.995 pond sterling (ongeveer 88.515 euro) en 95.995 euro. De Europeaan betaalt dus fors meer voor z’n Lotus. Het merk zal de komende weken de prijs voor de andere EU-markten bekendmaken.

De productie van de Lotus Emira First Edition start komend voorjaar. In het najaar volgt een versie die is uitgerust met een 2,0-liter 4-cilinder Mercedes-AMG-motor van 360 pk. De eerste leveringen van de First Edition worden verwacht in de zomer van 2022.