9000 dollar per week voor de mega-motorhome van Will Smith

Door: BV

Will Smith weet inmiddels al een paar decennia fans te bekoren. We kenden hem als tiener in ‘Prince of Bel-Air’, voor hij begon aan een lange en succesvolle filmcarrière in blockbusters als Bad Boys, Independence Day of Men in Black. De lijst is lang.

Wanneer er wordt gefilmd op plaatsen waar comfortabele accommodatie ontbreekt, maken Amerikaanse acteurs - zeker zij die zichzelf serieus nemen - hun leven aangenamer door in hun eigen camper te verblijven. En dan mag je natuurlijk niet onderdoen voor je collega’s met sterrenstatus.

Bioscoopzaal incluis

Natuurlijk zijn Amerikanen dol op dingen die eigenlijk té groot zijn. En deze camper die Will Smith tijdens het begin van de jaren 2000 kocht, is geen uitzonderlijk. Hij kostte nieuw bijna 2,5 miljoen dollar en werd gebouwd door Anderson Mobile Estate. De hotelmobiel, genaamd ‘The Heat’, rust op niet minder dan 22 wielen. De creatie heeft een volledig uitgeruste keuken, een woonkamer, badkamer, een apart toilet, kantoor en de essentiële make-uphoek. Er is één slaapkamer. Will Smith gebruikte hem onder meer tijdens de opnames van de derde Men In Black-film en Ali.

De camper kan in de breedte en hoogte uitschuiven. De eerste verdieping verandert dan in een bioscoopzaal die plaats biedt aan maximaal 30 personen die allemaal zicht krijgen op een 100 inch scherm.

Wie naar de VS wil reizen en eens wat anders wil dan een doorsnee hotel of motel kan ‘m huren voor het bescheiden bedrag van 9.000 dollar per week. Anderson Mobile Estate heet u van harte welkom. Will Smith komt voor zo’n miezerig bedragje niet eens dag zeggen.