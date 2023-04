Voor het eerst meer elektrische auto’s verkocht dan diesels

Door: BV

In Europa worden nu meer auto’s verkocht met een elektrische aandrijving dan diesels. Analysebureau Jato analyseerde de Europese verkoopscijfers (26 landen) van augustus en kwam tot die conclusie.

In Europa werden in augustus van dit jaar 713.714 nieuwe auto’s aan de man gebracht. Dat cijfer is nog eens 18 procent lager dan dat van verleden jaar - in volle coronacrisis. In vergelijking met 2019 gaf de markt 33 procent prijs. De economische situatie, almaar duurdere nieuwe auto’s zijn verantwoordelijk, maar de hoofdschuldige lijkt nu toch het wereldwijde tekort aan halfgeleiders (lees hier hoe dat ontstaan is).

Toch amper 4% louter elektrische auto’s

Ondanks de moeilijke marktsituatie lijken elektrische auto’s en stekkerhybrides wel leverbaar. In augustus werden er 151.737 van op de markt gebracht. Dat is 61% meer dan een jaar eerder. Ze nemen nu een aandeel van 21% in. De markt van de dieselvoertuigen viel terug naar minder dan 20 procent. Een spectaculaire daling ten aanzien van een jaar of vijf geleden. Toen maakten diesels nog bijna de helft van de verkopen uit.

Onder geëlektrificeerde auto’s, zijn het vooral de stekkerhybrides (die nu door sommige merken alweer worden opgegeven) die over de toonbank gaan. Het aandeel louter elektrische auto’s stijgt merkbaar minder snel dan het aanbod. Dat nam de jongste tijd bijna exponentieel toe, maar de markt volgt (nog) niet. Amper 4% van alle nieuwe auto’s in Europa is zuiver elektrisch.

De compacte elektrische auto wordt populair

De Volkswagen ID.3 is Europa’s best verkopende EV. Maar ook de Fiat 500, Peugeot 208, Hyundai Kona, Opel Corsa en Kia Niro met stekker zijn populair.