Autokeuring vanaf vandaag (weer) strenger: dit verandert

Vanaf 1 oktober 2021 hanteert de autokeuring nieuwe richtlijnen. Gebreken die voorheen louter tot een opmerking leidden, zullen nu reden genoeg zijn voor een rood keuringsbewijs. Daarmee mag de auto niet meer de baan op, behalve voor de dringende herstelling en herkeuring.

Lichten strenger beoordeeld

De verschillende keurstations zullen voortaan strenger toezien op de werking van verlichting. Bepaalde gebreken zullen niet langer leiden tot een waarschuwing. Daarmee komt een eind aan een overgangsmaatregel die sinds 1 december 2019 van kracht is. Met de aanpassing brengt Vlaanderen een Europese richtlijn in de praktijk (2014/45/EU), al dient gezegd dat de uitwerking van die richtlijnen in verschillende landen en regio’s sterk kan verschillen. Volgens Vlaanderen past de aanpassing perfect binnen de doelstelling om tegen 2050 een verkeer te hebben zonder doden en zwaargewonden.

Wat leidt nu tot afkeuring?

De verklikker van de grootlichtkoplampen of de mistachterlichten werkt niet op het dashboard.

De schakeling van de belangrijkste lichten op het voertuig werkt niet goed.

De kentekenplaatverlichting is niet goed bevestigd.

De waarschuwingsknipperlichten (‘de 4 pinkers’) werken niet goed.

Gebreken aan de werking, de staat en de bevestiging van de onderstaande lichten: Dagrijlichten Achterlichten stoplichten en derde stoplicht mistlichten vooraan en achteraan achteruitrijlichten breedtelichten richtingaanwijzers reflectoren zijmarkeringslichten



De keuring van de grootlichten en dimlichten blijft onveranderd. En ook de keuring van de afstelling van de lichten wijzigt niet.

Mobia vindt autokeuring te omslachtig

Koepelfederatie Mobia dat de vakorganisatie Febiac, Renta en Traxio groepeert, is niet onverdeeld gelukkig met de aanpassing. De organisatie vindt het al te gek dat een auto voor een defect (dashboard)lampje opnieuw voorgereden moet worden bij een keurstation. Voor veel autobezitters is dat een grote logistieke opgave die ook veel tijd in beslag neemt.

Mobia is van mening dat kleine gebreken perfect opgelost kunnen worden door een daartoe erkend bedrijf dat dan meteen ook een groene kaart zou kunnen afleveren. Heel wat andere landen werken met soortgelijke systemen (zelfs voor een volledige keuring), die veel gebruiksvriendelijker zijn voor de consument.