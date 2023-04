Terugroepactie: 460.000 oude Volvo’s met gevaarlijke airbag

Door: BV

Volvo roept wereldwijd 460.000 oudere modellen terug naar de dealer voor de vervanging van een airbag. Een productiefout kan leiden tot ernstige verwondingen. Er zou al één dode te wijten zijn aan het euvel.

Als een granaat die je in je gezicht ontploft

Het probleem met de airbag is sterk vergelijkbaar met dat van de beruchte Takata-airbags, die de oorzaak waren en zijn van de grootste terugroepactie ooit in de auto-industrie, met meer dan 67 miljoen getroffen onderdelen. Net als bij die goedkope airbags van Japanse makelij, kan er bij de ontplooiing van de airbag metaal mee in het interieur geslingerd worden. Dat is afkomstig van de capsule waarin de springstof zit. Die metaalfragmenten kunnen de airbag doorboren en grote schade aanrichten aan inzittenden, een beetje op dezelfde manier waarop een granaat dat zou doen.

De werking van de springstof in de capsule kan na verloop van tijd beïnvloed worden, vooral door vocht en hoge temperaturen. Daardoor komt veel meer kracht vrij dan ooit de bedoeling was en breekt de metalen behuizing van de springstofcapsule.

Volvo S80 en S60

Automerken houden hun leveranciers graag angstvallig geheim, behalve wanneer ze negatief in het nieuws komen. In dit geval werden de bewuste componenten geleverd door Autoliv en ZF.

De terugroepactie handelt over de Volvo S80, gebouwd tussen 2001 en 2006 en de Volvo S60 die werd geproduceerd tussen 2001 en 2009. Het zou gaan om 260.000 auto’s in de VS en 200.000 Volvo’s elders ter wereld. Volvo’s referentienummer voor de terugroepactie is R10125.