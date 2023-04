Alleen maar rood: autosector boert fors achteruit in september

Door: BV

In september ging het aantal nieuw ingeschreven voertuigen in ons land nog eens -26,4 procent. Tijdens de eerste negen maanden van 2021 werden in ons land 313.567 auto’s voor de eerste maal in het verkeer gebracht. Dat is nog eens 6 procent minder dan in het zwaar door de COVID-19-pandemie getroffen jaar 2020. De autosector wijst met de vinger naar het wereldwijde tekort aan halfgeleiders, dat de autosector uitzonderlijk hard lijkt te treffen (lees hier waarom dat het geval is). Dat verstoort de productie en zorgt ervoor dat levertijden de pan uit swingen. Op de occasiemarkt zorgt het dan weer voor prijsstijgingen en een grote volatiliteit.

Toyota, Kia, Nissan en Tesla gaan vooruit

Afgelopen maand september eindigde de teller in ons land uiteindelijk op 26.554 auto’s. Duitse merken domineren de tabellen, met Volkswagen, BMW, Mercedes en Audi op de plaatsen 1 tot 4, ofschoon ze allemaal flink achteruit boeren. Peugeot is het enige niet-Duitse merk dat nog in de top 5 geraakt, eveneens met een enorm verlies (ruim 40%) achter z’n naam. Onder de volumemerken weten alleen Toyota, Kia, Nissan en Tesla vooruitgang te boeken ten aanzien van vorig jaar.

De daling wordt niet alleen opgetekend bij de personenwagens. Ook alle andere sectoren (bestelwagen, vrachtwagens tot 16 ton MTM, vrachtwagens van meer dan 16 ton MTM en tweewielers) wordt terrein prijsgegeven, maar ze behouden wel een (bescheiden) gecumuleerde groei ten aanzien van 2020.

Volledige resultaten

