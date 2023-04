BMW onthult nieuwe 2-Serie Active Tourer, schrapt Gran Tourer

Door: RVDB

Terwijl de meeste merken afscheid nemen van hun monovolumes, brengt BMW de tweede generatie van zijn 2-Serie Active Tourer. Die krijgt een volledig nieuw uiterlijk (ja, met de imposante BMW-nieren), al zit het grootste nieuws vanbinnen.

Een BMW met voorwielaandrijving? Een monovolume of ‘Active Tourer’ in BMW-marketingtaal? Een driecilinder? De reacties van de BMW-liefhebbers waren verdeeld bij de voorstelling van de 2-Serie Active Tourer in 2014. Maar het concept sloeg zeker aan en de klanten hechtten kennelijk meer belang aan de praktische troeven en de kwaliteit van het model. Nu komt BMW op de proppen met de volledig nieuwe tweede generatie als alternatief voor de SUV-gekte.

De nieuwe 2-Serie Active Tourer is nog altijd een vijfzitter en groeit slechts enkele centimeters in alle richtingen. Toch ziet hij er een stuk dynamischer uit dan zijn voorganger dankzij het nieuwe design dat helemaal past bij de recentste BMW’s. Ook de gigantische BMW-nieren zijn dus van de partij. Standaard monteert BMW volledige led-verlichting en de velgen gaan tot 19 duim (standaard 16 of 17 duim).

Waar is de iDrive-knop?

Wie de interieurfoto’s goed bekijkt, zal opmerken dat BMW iets weggelaten heeft. We zien namelijk geen centrale iDrive-knop meer. Wel is er een ‘zwevende’ middenconsole met onder meer de schakelaar van de automatische versnellingsbak (een zeventraps Steptronic met dubbele koppeling, voortaan standaard). Het grootste deel van de bediening gebeurt via het aanraakscherm of stemcommando’s. De eyecatcher binnenin is het gebogen scherm in de stijl van de BMW iX. Of eigenlijk twee schermen naast elkaar (10,25 en 10,7 inch). Het oogt allemaal zeer modern.

Later als plug-in

De 2-Serie Active Tourer debuteert in februari 2022 met klassieke verbrandingsmotoren (benzine en diesel). Voor benzinerijders is er keuze tussen een 1.5 driecilinder (218i met 136 pk en 220i Active Tourer met 170 pk) en een 2.0 viercilinder (223i Active Tourer met 218 pk). De 220i en 223i zijn trouwens milde hybrides (48 volt). Als diesel fungeert een 2.0 viercilinder (218d Active Tourer met 150 pk).

Interessant voor de fleetrijders: enkele maanden later (in de zomer van 2022) volgen twee plug-inhybrides. Het gaat om de 225e xDrive Active Tourer (245 pk) en de 230e xDrive Active Tourer (326 pk). In beide modellen drijft de elektromotor de achterwielen aan, in combinatie met een driecilinder benzinemotor aan de voorwielen. Volgens BMW kun je tot 80 kilometer zuiver elektrisch rijden.

Geen Gran Tourer meer

Nog opvallend: de 2-Serie Gran Tourer schittert door afwezigheid. Met ruim 21 centimeter extra lengte én de mogelijkheid om zeven personen te vervoeren, mikte die vooral op de grotere gezinnen. Tenzij ze in München plots nog van gedacht veranderen, ziet het er niet naar uit dat de 2-Serie Gran Tourer nog een opvolger krijgt.