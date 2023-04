Traditionele automerken in crisis, maar Tesla zet productierecord neer

Door: BV

Er sneuvelen dezer dagen maar weinig productierecords in de autosector. Productie-onderbrekingen zijn omwille van het tekort aan halfgeleiders eerder regel dan uitzondering. En toch realiseerde Tesla tijdens het derde kwartaal doodleuk een recordafzet. Tesla stapte in dat verband overigens af van de zogeheten legacy-chips waaraan het tekort nijpend is, en herprogrammeerde de auto’s voor het gebruik van halfgeleiders die eenvoudiger verkrijgbaar waren. Die ingreep was omslachtig en duur, maar werpt vruchten af.

Tweede recordkwartaal op rij

Tesla bouwde tijdens het derde kwartaal van dit jaar 237.823 voertuigen en leverde 241.300 auto’s bij klanten af. Dat is flink meer dan de 201.250 voertuigen die de Amerikaanse EV-fabrikant tijdens het tweede kwartaal leverde en ook dat was destijds een record.

Model S en Model X worden nauwelijks nog verkocht, ondanks opfrisbeurt

Van de geproduceerde auto’s waren er 228.882 Model 3 en Model Y. De grotere Model S en Model X worden nauwelijks nog verkocht. De Model S is inmiddels veel ouder dan de industriestandaard van 7 jaar en de Model X flirt eveneens al met die drempel. Een recente opfrisbeurt lijkt de cijfers weinig aan te zwengelen. De opgefriste Model S is al aan z’n tweede productiekwartaal toe. De vernieuwde Model X is nog niet in productie. Voor zover bekend is Tesla nog niet eens aan het werk aan opvolgers. Afgelopen kwartaal zijn van beide modellen amper 8.941 stuks gebouwd.

Nemen we de cijfers van de leveringen erbij dan staat de teller op 232.025 stuks voor de Model 3 en Model Y en op 9.275 voor de Model S.