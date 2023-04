Eén dode, zeven gewonden bij monstercrash op Nürburgring

Door: BV

Bij een ongeval op de legendarische Nürburgring in de Duitse Eiffel is maandag een man om het leven te gekomen en zijn zeven andere mensen gewond geraakt. Twee zijn er ernstig aan toe.

Het ongeval gebeurde op de ruim 20 kilometer lange Nordschleife-baan tijdens de zogeheten "Touristenfahrten". Dat zijn sessies waarop het publiek tegen betaling toegang krijgt tot het circuit met hun eigen wagen. De omloop wordt dan in essentie een tolweg.

Het ene ongeluk veroorzaakt het andere

Volgens lokale media kwam een 34-jarige man om het leven toen hij met zijn Mazda MX-5 inreed op een takelwagen. Die was op de piste aanwezig ten gevolge van een eerder incident. Dat was veroorzaakt door een snel rijdende Porsche 911 GT3 die om onbekende reden vloeistoffen op de baan lekte. De bestuurder daarvan stopte zodra hij besefte wat er aan de hand was. De takelwerkzaamheden en de op het wegdek achtergelaten smurrie zorgden voor een opstopping. De Mazda-rijder merkte die te laat op of verloor de controle over het stuur. Hij reed in op negen andere voertuigen en bleef uiteindelijk steken onder de takelwagen. Daarbij onstond brand die omstaanders en hulpdiensten probeerden te blussen, maar hulp kon niet meer baten.

Ongelukken zijn geen uitzondering

Ongelukken zijn schering en inslag op de Nürburgring, maar dodelijke ongelukken vallen de jongste tijd niet meer zo vaak voor. Auto’s van vandaag zijn een pak veiliger geworden en er werd ook geïnvesteerd in de veiligheid van de omloop. Het was al jaren geleden dat er tijdens de Toeristenfahrten nog eens een dode te betreuren viel.