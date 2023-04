Elektrische Ford Mustang Mach-E kan het niet

Door: BV

Heel wat moderne auto’s hebben het tegenwoordig moeilijk met de Elandtest. Die van oorsprong Scandinavische wendbaarheidstest stelt weggedrag en stabiliteit op de proef. Het is één van de brutaalste tests voor het weggedrag waar een auto aan onderworpen kan worden. Toch waren auto’s die botweg faalden voor de test, lange tijd erg zeldzaam. Hedendaagse modellen lijken er meer moeite mee te hebben. Het hogere gewicht, zwaar op elektronica leunende weggedrag en gladdere banden (rolweerstand) worden dan wel eens met de vinger gewezen.

Heel wat elektrische auto’s kunnen ondanks hun hogere gewicht wél goede resultaten neerzetten. De kilo’s zitten immers op de gunstigste plaats (zo laag mogelijk) en veelal kan het vermogen per wiel gestuurd worden voor een optimale wendbaarheid. Onder meer de Tesla Model Y, Mazda MX-30 en Fiat 500e presteerden uitstekend in de Elandtest uitgevoerd door het Zweedse Magazine Teknikens Värld.

Valt de dynamische Ford Mustang Mach-E hier door de mand?

De elektrische Ford Mustang Mach-E (zie test hier) wordt in tegenstelling tot de hierboven aangehaalde modellen aangeprezen als een elektrische sportwagen. “Anders zou hij de naam Mustang niet mogen dragen”, klinkt het bij Ford. Maar ondanks een laag zwaartepunt en het image dat Ford zo zorgvuldig probeert op te bouwen, lust de Mustang Mach-E de Elandtest niet.

Teknikens Varld zegt dat de Ford al moeilijk in het gareel te houden is bij snelheden vanaf 65km/u, terwijl hij de test helemaal faalt vanaf 72km/u. Het magazine merkt op dat de stabiliteitscontrole van de auto laat en weinig effectief tussenkomt. Vooral de achterzijde gooit zich te enthousiast in de bocht. De Zweden geven de Mach-E, waarvan de Europese afstelling werd gefinaliseerd op de testbaan van het merk in het Belgische Lommel, dan ook een ‘onvoldoende’.