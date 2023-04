1.000 oldtimers op protestmeeting

Door: BV

De Dag van de Oldtimer, noemde de organiserende VZW het oldtimerevenement. Red De Oldtimer tracht de belangen van oldtimerliefhebbers te behartigen. Die hebben volgens de organisatie de jongste tijd redelijk wat te klagen. Er is onvrede over de wereldvreemde regeling van de recent ingevoerde oldtimerkeuring. Oude auto’s zijn niet langer welkom binnen lage-emissiezones in Vlaanderen (maar wel in Brussel) en tot overmaat van ramp besliste de huidige Vlaamse regering nog om de jaarlijkse rijtaks voor oldtimers drastisch te verhogen. Uit statistieken blijkt evenwel dat oldtimers jaarlijks gemiddeld niet eens 1.500km afleggen.

De oldtimerbezitter wordt geviseerd

“ Matthias Diependaele (N-VA): De belastingverhoging komt er ”

Wie de pech heeft van binnen de LEZ-zones van Gent en Antwerpen een oldtimer te bezitten en die effectief meer dan 8 keer per jaar te willen gebruiken, kijkt op enkele jaren tijd aan tegen een feitelijke belastingverhoging van meer dan 1000%. De rijtaks gaat straks van 38 naar 100 euro, maar ze moeten ook nog eens een jaarlijkse LEZ-uitzondering van maar liefst 345 euro kopen. Dat kan trouwens alleen wanneer de auto ouder is dan 40 jaar. De Vlaamse steden gebruiken een andere definitie van oldtimer dan de Vlaamse federale overheid die 30 jaar hanteert (vroeger was dat overigens slechts 25 jaar).

Actiegroep Red De Oldtimer organiseerde in het verleden al een protestmeeting in Sint-Niklaas. Die ging de geschiedenisboeken in als de grootste oldtimermeeting van het land in pre-coronatijden, met zo’n 3.200 deelnemers. Een LEZ-protestactie in Gent werd ondanks de nodige vergunningen door de politie omgeleid omdat de opkomst zo groot was dat ‘de algemene veiligheid in het gedrang kwam’.

Massale opkomst voor protestmeeting

Het evenement van 17 oktober 2021 kon weerom op massale belangstelling rekenen. Zo’n 1.000 oldtimers zakten af naar een oude steenbakkerij in het Oost-Vlaamse Steendorp. De beschikbare parkeerruimte werd er helemaal opgevuld. Niet alleen oldtimersliefhebbers zakten af naar het evenement. Ook politici lieten er zich opmerken. Onder meer Matthias Diependaele (N-VA, Vlaams minister van Financiën en Begroting) sprak er de aanwezigen toe. “De belastingverhoging komt er”, verklaarde hij. Hij verklaarde ook dat de overheid “de LEZ ging bekijken” (in tegenstelling tot een belastingverhoging voor oldtimers is een uniforme regeling voor oldtimers in lage-emissiezones wel opgenomen in het regeerakkoord, nvdr).