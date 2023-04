Elektrische Porsche Taycan verkoopt beter dan iconische 911

Door: BV

Het hedendaagse Porsche is in de eerste plaats een SUV-bouwer. De Macan, die je wel eens oneerbiedig een ‘dure Audi Q5’ wordt genoemd, staat met voorsprong op één in de verkoopstabellen van het merk, gevolgd door die andere hoogpoter: de Cayenne.

Elektrische Porsche Taycan is succes



Onder de meer conventionele (lage) koetswerkstijlen van het merk, is het niet langer de 911 die regeert. De iconische sportwagen is van de troon gestoten door de elektrische Taycan. Tijdens de eerste negen maanden van dit jaar werden er 28.640 Taycans uitgeleverd, terwijl er 27.972 911’s aan klanten werden geleverd. De Panamera ging 20.275 keer over de toonbank en van de 718 Cayman en Boxster samen werden er 15.916 verkocht.

Porsche heeft ogenschijnlijk weinig last van het chiptekort

Hoewel de Volkswagen-groep, waartoe Porsche behoort, fors te lijden heeft onder het wereldwijde chiptekort in de autosector (lees hier hoe dat ontstaan is), lijkt Porsche toch meer auto’s uit te kunnen leveren, terwijl de wachttijden voor goedkopere merken en modellen van het concern steeds oplopen.

China blijft grootste markt voor Porsche

China blijft de grootste afzetmarkt voor Porsche, dat daar een toename van 11 procent kon noteren. Maar ook elders ter wereld ging de vraag naar de producten van het bedrijf de hoogte in. De afzet tijdens de eerste maanden dit jaar steeg met 13% ten aanzien van dezelfde periode vorig jaar.