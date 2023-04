Jaguar - Land Rover niet met stand op autosalon van Brussel

Door: BV

Het Autosalon van Brussel gaat door. Dat kon je op 16 september in primeur op Auto55.be lezen. Een dag later bevestigde organisator Febiac het slagen van de beurs, met dank aan een ‘ja’ van autogroep Stellantis dat de merken Jeep, Alfa Romeo, Fiat, Peugeot, Opel, Citroën en DS omvat. Dat was een opsteker omdat eerder al Volvo, Tesla, Mazda en de merken van invoerder D’Ieteren verstek lieten gaan. De volumemerken Audi, Seat, Skoda en Volkswagen zouden dus evenmin te zien zijn op de traditionele hoogmis voor de automobiel op de Brusselse Heizel.

Jaguar - Land Rover twijfelt over aanwezigheid

De lijst afzeggers is nog niet compleet, zo blijkt vandaag. De Belgische afdeling van Jaguar - Land Rover besliste immers zopas om evenmin standruimte te huren op het Autosalon van Brussel 2022. De twee merken samen tekenen traditioneel voor zo’n 2.000 vierkante meter. Een reeds fors afgeslankt salon (van 9 tentoonstellingspaleizen in 2020 naar een zestal in 2022, lees daarover meer hier) wordt zo andermaal kleiner.

Niet met een stand, maar misschien wel...

De salonorganisator gooit intussen de handdoek nog niet in de ring. Febiac wil de twee Britse merken er graag wél bij. Een traditionele stand is uitgesloten, maar het salonteam zal creatieve, alternatieve voorstellen formuleren die Jaguar en Land Rover op een andere manier alsnog bij het salon betrekken. Zo wordt er gewerkt aan een ‘hybrid’ thema waar de Britse zustermerken misschien toch nog warm voor kunnen lopen. Bij Jaguar Land Rover in België wordt gezegd dat “die voorstellen zullen worden bekeken”.