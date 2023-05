Nu elektrische auto doorbreekt: Vlaanderen zet voorlopig geen laadpalen meer

Door: RVDB

Steeds meer automobilisten stappen over op een elektrische wagen. Uiteraard neemt dan ook de nood aan publieke laadpunten toe. Toch kunnen er momenteel geen nieuwe publieke laadpunten geplaatst worden, stelt Auto55.be vast. De Vlaamse overheid zit namelijk zonder partner en werkt aan een oplossing.

“Een publieke laadpaal aanvragen kan even niet meer aangezien de opdracht van Fluvius eind maart 2021 afliep”, lezen we op de website van de stad Gent. Pech dus voor wie net voor een elektrische wagen koos maar thuis geen oplaadmogelijkheden heeft bij gebrek aan een oprit of garage. Als particulier (ook met een leasingwagen) kun je dan normaliter gratis een publiek laadpunt aanvragen, op voorwaarde dat er binnen een straal van 500 meter rond je woning nog geen publiek toegankelijk laadpunt voorzien is.

Een lovenswaardig initiatief om de uitrol van de elektrische wagen te ondersteunen. Sinds 2017 bouwt de Vlaamse netbeheerder (toen nog Eandis en Infrax, nu samengevoegd in Fluvius) aan een netwerk van openbare laadpunten. Toenmalig Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) besloot dat er 5.000 laadpunten moesten bijkomen in de Vlaamse steden en gemeenten. Het is de Nederlandse laadpaalspecialist Allego die deze opdracht vijf jaar op rij binnenhaalde en de 5.000 laadpunten heeft opgeleverd.

Vertraging

Die opdracht is nu afgelopen en sindsdien is het voor burgers onduidelijk hoe het verder moet. Op de website Paalvolgtwagen.be, door Allego in het leven geroepen, kun je niet langer laadpunten aanvragen. Op de site van Fluvius staat wel nog een aanvraagformulier, maar krijg je de melding dat de Vlaamse overheid aan ‘een nieuw regelgevend kader’ werkt en dat jouw aanvraag dus vertraging kan oplopen.

Fluvius geeft de aanvragen die daar binnenkomen wel nog door, maar momenteel moeten de lokale besturen zelf maar een oplossing verzinnen. Op 1 september raakte bijvoorbeeld bekend dat Stad Antwerpen in zee gaat met TotalEnergies om haar openbaar netwerk van laadpunten verder te ontwikkelen. Ook Stad Gent werkt aan een eigen oplossing via een Gents online aanvraagportaal. Wordt het dan ieder voor zich? Toch niet.

Nieuw plan

De Vlaamse regering werkt aan nieuwe regelgeving. Het dossier van de laadpalen ligt niet langer op het bureau van de Vlaamse omgevingsminister (nu Zuhal Demir van N-VA) maar valt sinds januari 2021 onder de volle bevoegdheid van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld). In plaats van één grote concessie voor de laadpalen in heel Vlaanderen (zoals Allego) komt er een regionale opsplitsing. Hoe deze regio’s ingedeeld worden (bijvoorbeeld op provinciaal niveau) is nog niet beslist.

Per regio zal één partij de laadpalen mogen plaatsen. Consultants moeten in opdracht van het kabinet van minister Peeters een bestek opmaken om deze regionale concessies toe te kennen. Dat bestek zou rond januari 2022 klaar zijn. Het nieuwe systeem kan wellicht rond april 2022 in werking treden. Met andere woorden: pas op dat moment kunnen de aanvragen van burgers voor nieuwe laadpalen effectief behandeld worden.

Onvoldoende expertise

In het nieuwe systeem krijgen de gemeentes meer autonomie. Niet alleen de burgers kunnen een laadpaal aanvragen. Ook de gemeentes kunnen zelf aan de regionale provider aangeven waar ze laadinfrastructuur wensen. Gemeentes hebben niet altijd de juiste expertise in huis om zo’n bestek te maken of te weten waar het opportuun is om laadpalen te plaatsen. Daarom biedt Vlaanderen ondersteuning in de vorm van zogenaamde potentieelkaarten, die klaar moeten zijn tegen eind 2021. Hierop staat bijvoorbeeld de netcapaciteit, hoeveel pendelaars er passeren of het aantal bewoners zonder oprit of garage. Zo kunnen de lokale besturen beter inschatten waar er nood is aan laadpunten.

Sneller in de toekomst

Dankzij het nieuwe Vlaamse systeem kunnen gemeentes in de toekomst sneller laadpalen plaatsen, zo is toch de bedoeling. Enerzijds hoeven ze zelf geen bestekken meer te maken – dat regelt Vlaanderen met één provider per regio – en anderzijds maken de potentieelkaarten snel duidelijk waar die palen het best komen. Wie nu of de komende maanden een laadpaal aanvraagt, moet dus geduld hebben. Maar met het nieuwe systeem verwacht het kabinet van minister Peeters dat alles veel vlotter zal verlopen.